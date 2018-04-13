عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 نيسان 2018

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الأخبار: النقاش الأخير: حجم العدوان... والرد!





الديار: استياء روسي من الموقف اللبناني يتحوّل الى رسائل ساخنة...

سقط ملف الكهرباء وانفجرت بين وزيري المال والخارجية

الخليل لباسيل «انت تسرق من دير عمار» وباسيل يردّ: تريد حرمان الناس الكهرباء



الأنوار: جو مكهرب في مجلس الوزراء تخلله حملات متبادلة من العيار الثقيل



البناء: واشنطن مرتبكة بين تراجع غير مرغوب وتورّط غير محسوب: ترامب لا يزال يدرس

دوما بدون «جيش الإسلام»... وبعثة التحقيق الأممية تصل... ومجلس الأمن بدعوة روسية

إجماع رئاسي وحكومي على رفض استعمال الأجواء للعدوان على سورية رغم تغريدة جعجع



النهار: واشنطن تُعدُ لضربات "لا تخرج عن السيطرة"

الجمهورية: الضربة لسورية تنتظر البنتاغون

اللواء: 13 نيسان بعد 4 عقود: إشكالات أمنية ووزارية في الشارع وفي مجلس الوزراء

الحريري إلى شبعا اليوم... وسلام لدفع المظلومية عن بيروت



المستقبل: الحكومة ترفض «استباحة السيادة» وتشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن

الحريري: بيروت ستقول من هو «المارد الأزرق»



the daily star: White House: No final decision on Syria

l'orient le jour: L’Iran, cet allié encombrant pour Bachar