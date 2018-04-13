عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 نيسان 2018

الأخبار: النقاش الأخير: حجم العدوان... والرد!
الديار: استياء روسي من الموقف اللبناني يتحوّل الى رسائل ساخنة...
سقط ملف الكهرباء وانفجرت بين وزيري المال والخارجية
الخليل لباسيل «انت تسرق من دير عمار» وباسيل يردّ: تريد حرمان الناس الكهرباء
الأنوار: جو مكهرب في مجلس الوزراء تخلله حملات متبادلة من العيار الثقيل
البناء: واشنطن مرتبكة بين تراجع غير مرغوب وتورّط غير محسوب: ترامب لا يزال يدرس
دوما بدون «جيش الإسلام»... وبعثة التحقيق الأممية تصل... ومجلس الأمن بدعوة روسية
إجماع رئاسي وحكومي على رفض استعمال الأجواء للعدوان على سورية رغم تغريدة جعجع
النهار: واشنطن تُعدُ لضربات "لا تخرج عن السيطرة"
الجمهورية: الضربة لسورية تنتظر البنتاغون
اللواء: 13 نيسان بعد 4 عقود: إشكالات أمنية ووزارية في الشارع وفي مجلس الوزراء
الحريري إلى شبعا اليوم... وسلام لدفع المظلومية عن بيروت
المستقبل: الحكومة ترفض «استباحة السيادة» وتشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
الحريري: بيروت ستقول من هو «المارد الأزرق»
the daily star: White House: No final decision on Syria
l'orient le jour: L’Iran, cet allié encombrant pour Bachar