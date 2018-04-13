موضوع مهم للغاية أكد عليه بشار الجعفري اليوم بشان "الكيميائي"!

A + A -

علق مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، على موضوع مهم للغاية بشان مزاعم استخدام الكيمياوي في دوما.





وأكد الجعفري، أن الحكومة السورية ستسهل وصول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أي نقطة يريدها أعضاؤه في دوما.

وأعلن الجعفري عن وصول أول فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشق امس الخميس.

وقال الجعفري، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك ، إن "الفريق الأول من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يصل اليوم إلى دمشق والفريق الآخر يوم الجمعة".

وأشار الجعفري إلى أن "أي تأخير أو تشويش على وصول هذه الفرق إلى سوريا سيكون نتيجة لضغوط سياسية على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا".

وأضاف الجعفري في التصريح الصحفي: "أن الإرهابيين حصلوا على مواد كيميائية من ليبيا ومؤخرا حصلوا على تلك المواد بالتعاون مع تركيا والسعودية".

-سبوتنيك-