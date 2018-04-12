ديب من عشاء هيئة الحازمية في التيار: في الرئاسة لدينا الرئيس القوي و يبقى لنا المجلس النيابي لإنجاز التوازن

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حكمت ديب من عشاء هيئة الحازمية في التيار الوطني الحر
اليوم لدينا فرصة حقيقية لاعادة التوازن، في الحكومة أنجزنا التوازن و لا عودة للوراء، في الرئاسة الأولى لدينا الرئيس القوي فخامة الرئيس العماد ميشال عون، يبقى لنا المجلس النيابي، المشاركة المشاركة المشاركة في الانتخابات هي أساس انتاج مجلس جديد و تمثيل المسيحيين بأكثر من خمسين نائب بأصواتهم
الناخبون في الانتشار أخذوا فرصتهم بالمشاركة أيضا،
الكسل ممنوع، الكل مدعو للمشاركة بكثافة لنرفع حصة التكتل
على العهد باقون و طبعا نحتاج دعم الجميع لكي نستطيع أن نحقق أهدافنا، صوتوا بكثافة للائحة الوفاق الوطني دون تفرقة بيننا، نحن فريق واحد و مشروعنا واحد
عشتم، عاشت الحازمية ، عاش التيار الوطني الحر و عاش لبنان