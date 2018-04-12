living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا قال بوفون للحكم ليتلقى بطاقة حمراء؟

12
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لاحظ كل من شاهد مباراة ريال مدريد مع يوفنتوس، مساء الأربعاء، حالة الهسترية التي أصابت لاعبي "اليوفي"، وخاصة حارس المرمى وقائد الفريق، جيانلويجي بوفون، عند إعلان حكم اللقاء، الإنكليزي مايكل أوليفر، ركلة جزاء لصالح النادي الإسباني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وقد أدى الاحتجاج المبالغ فيه من بوفون بالحكم أوليفر لإشهار البطاقة الحمراء في وجه الحارس الإيطالي المخضرم، وهو القرار الذي جعل العديد من المتتبعين يتساءلون عن الكلمات التي تفوه بها أو الحركات التي قام بها "جيجي" حتى يتعرض للطرد من الميدان.

و ذكر في هذا الشأن، اللاعب الدولي الإنكليزي السابق والمحلل الرياضي الحالي، غاري لينكير أنّ بوفون قام بدفع الحكم مما جعله يقوم بطرده.

لكن تقارير أُخرى أشارت إلى أن بوفون قام بالتفوُّه ببعض "الكلمات الخارجة" تجاه الحكم ما جعله لا يتردد في اخراج البطاقة الحمراء في وجه الحارس البالغ من العمر 40 عاماً، والذي يكون قد خاض أمس الأربعاء آخر مباراة له في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية، لحساب مواجهة الإياب للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث نجح الفريق الضيف يوفنتوس الإيطالي في تسجيل ثلاثة أهداف معادلاً خسارته في لقاء الذهاب، على ملعبه في تورينو الأسبوع الماضي، لكن الحكم مايكل أوليفير احتسب ركلة جزاء لريال مدريد في نهاية المباراة جسدها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هدف التأهل(1-3) و (4-3) في مجموع المباراتين.

ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout