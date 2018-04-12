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الكهرباء تُكهرب مجلس الوزراء في بنده السابع والعشرين

12
APRIL
2018
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سجال حامٍ ومرتفع النبرة حول ملف الكهرباء. فالبند 27 من جدول اعمال مجلس الوزراء، كان يفترض ان يناقش ورقة وزير الطاقة المتضمنة 13 بنداً بالتدرّج. لم ينتهِ النقاش في البند الأول قبل رفع الجلسة لاضطرار رئيس الحكومة الى المغادرة الساعة الثانية وهو كان ابلغ مجلس الوزراء بذلك في بداية الجلسة.

بعدما عرض وزير الطاقة سيزار ابي خليل للحلول لأزمة الكهرباء واصلاح القطاع، انتقل الحريري مباشرة الى البند الاول من ورقة ابي خليل وعنوانه"اعادة اطلاق عملية انشاء دير عمار 2 ". وضع وزراء تكتل التغيير والاصلاح النقاط على الحروف في هذه النقطة وفق ما اكد مصدر وزاري للـ otv، بما يتعلق تحديداً بمسألة الضريبة على القيمة المضافة في عقد معمل دير عمار. 

فالحريري كان اقترح تفويض وزير يالطاقة والمال نقل العقد الموقع مع الشركة المتعهدة تنفيذ معمل دير عما من نظام EPC الى BOT بما ينهي مشكلة ضريبة TVA. ليعترض ابي خليل معتبراً ان المرور عرضياً على موضع TVA غير ممكن، فنحن امام تحكيم دولي سيكلف الخزينة اللبنانية ما بين 120 و 150 مليون دولار، ولم نذكر المسألة طوال السنوات الاربعة الماضية حتى لا يشكل عنصر ضغط علينا في المحكمة باعتباره شأناً داخلياً. ولذلك لا بد من نزع سيف التحكيم مع التأكيد ان قرار مجلس الوزراء في العام 2013 يوافق قرار الغرفة الاولى في ديوان المحاسبة بأن TVA ليست من ضمن التكلفة. 

على هذا الكلام رد وزير المال علسن خليل مؤكداً ان لا علاقة له بالأمر وانه لم يوقف معمل دير عمار ولم يضع توقيعه على اي مستند. يدخل الوزير جبران باسيل على الخط ليوجه سؤالاً مباشراً اليه: "كيف تقول ان لا علاقة بالامر بعدما كنت اعلنت سابقاً وبصريح العبارة انك فخور بأنك اوقفت معمل دير عمار ؟"

سؤال اثار عصبية وزير المال الذي رد بنبرة عالية استتبعها سجال بينه وبين باسيل قبل ان يتدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويورفع الجلسة مع حلول موعد مغادرة الحريري كما كان ابلغ، قبل اعتذار وزير المال من رئيس الجمهورية على رفع صوته في حضوره.

في وقت التزم وزراء القوات الصمت من دون أي مداخلة او اعتراض خلافاً لأدائهم في جلسات سابقة. وهو ما اشار اليه ايضاً دخولهم الى الجلسة من دون أي تصريح مسبق. 

في التطورات الاقليمية، موقف حاسم للرئيس عون مؤكداً ان لبنان يعتبر ان اسعمال الطيران الحربي الاسرائيلي للاجواء اللبنانية هو اعتداء على سيادتنا ولن نقبل بان تستبيح اجواءنا، مديناً اي اعتداء اسرائيلي على اي دولة عربية. وبعد ردود النأي بالنفس بين بيت الوسط وعين التينة صباحاً، اكتفى الحريري بتأكيد العمل على تحييد لبنان عن اي مشاكل يمكن ان تصيبه. في وقت كان وزير حزب الله حسين الحاج حسن استغرب قبيل الجلسة عدم سماعنا حتى الآن اي موقف من فريق 14 آذار من الاستابحة الاسرائيلية للاجواء اللبنانية لضرب سوريا، واستهزأ قائلاً هل اصبحت اسرائيل شقيقة وعضواً في جامعة الدول العربية؟

جامع هو موقف مجلس الوزراء من رفض الاستباحة الاسرائيلية للاجواء اللبنانية لكن ماذا عن الاستباحة الاميركية المحتملة ؟

عشية ذكرى الحرب اللبنانية، يؤكد الرئيس عون متابعته لقضية المفقودين والمخفيين قسراً، وهو إذ ذكر بالقرار الصادر لدى تولي الوزير شكيب قرطباوي حقيبة العدل، طلب من وزير العدل سليم جريصاتي تقديم اقتراح لتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة القضية انسانياً ووطنياً.

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