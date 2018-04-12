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هل تَراجعَ دونالد ترامب، أم يُناور؟ واذا كان تراجع اليوم، فلماذا هدد امس؟ وفي حال كان يناور، ما حاجتُه الى ذلك؟ وهل يَعتقد ان تغريداتِه المتناقضة، تنطلي على عملاقين، دولي واقليمي، من مستوى روسيا وايران؟



هذا على الضفة الاميركية. اما في المقلب السوري، فما المنطق في تنفيذ هجوم كيميائي من قبل حكومة مُنتصرة في الميدان؟ وبماذا يَنفع سوريا قتلُ اطفالِ دوما، واستجلابُ تصعيدٍ جديد، فيما جيشهُا وحلفاؤه احكموا السيطرة على الغوطة الشرقية، وقبلَها على معظم الارض؟



الاسئلة كثيرة والاجوبة قليلة. غير ان الاهم على مستوى لبنان، حفظُ الاستقرار وحماية الوطن من نار المحيط، ونحن بكل الأحوال "لا نقبل أن تستبيح اسرائيل اجواءَنا، وأيُّ اعتداءٍ اسرائيلي ضدَ أيٍِ دولة عربية، هو موضع ادانة ورفض من لبنان بشكل مطلق" على ما اكد رئيس الجمهورية في مستهل جلسة مجلس الوزراء.



جلسة ٌ شهدت تجددا للسجال حول ملف الكهرباء، فيما يتمسك البعض بمنح صوتِه التفضيلي السياسي لمصلحة الظلمة على حِساب النور.