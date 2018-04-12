بعد ترنّح أحد المرشحين في جبيل... فبركات وألاعيب فاشلة: "خيّط بغير مسلّة"‎

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إن الصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ تاريخ 10 نيسان 2018 كانت قد اتّخذت يوم إعلان تكتّل التغيير والإصلاح عن مرشّحيه أي السبت 25 آذار 2018.



يشار الى أن الموكب تضمّن مرشحي التيار في جبيل وكسروان، أما بالنسبة للشاب الذي يتم نسبه للدكتور وليد نجيب الخوري فهو ليس مرافقه الخاص لكنّه صعد الى السيارة لأخذ الصور.



فمع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية، شنّت هذه الحملة على الخوري للمسّ بصورته النزيهة والرصينة والبعيدة كل البعد عن تلك المظاهر. من يعرف د. وليد يعلم أيضاً أن ما قيل لا يمتّ له بأي صلة خصوصاً أنه إنسان يرفض استعمال السلاح تحت أي ظرف.