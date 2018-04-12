الرئيس عون استقبل القائم باعمال المجلس الاسلامي العلوي وابرق معزياً بضحايا الطائرة العسكرية الجزائرية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، القائم برئاسة المجلس الاسلامي العلوي الشيخ محمد خضر عصفور وعرض معه التطورات الراهنة وموقف الطائفة العلوية منها.

وبعد اللقاء، نوّه الشيخ عصفور "بالمثل التي يحملها فخامة الرئيس والحكمة في إدارة البلاد وادارة الملفات عامة بمسؤولية وطنية عالية والمواقف المشرفة التي ثبتت وحدة اللبنانيين وسيادة لبنان واستيعاب الأزمات وتحويلها إلى انجازات ورعايته الابوية لجميع اللبنانيين بكافة طوائفهم وشرائحهم وهي كانت المدماك الاساسي لبناء لبنان القوي الموحد السيد الذي أصبح مفخرة للبنانيين في الوطن والمهجر."

واكد الشيخ عصفور انه شرح للرئيس عون هموم ابناء الطائفة و"حقوقها لجهة استكمال ما تبقى من مؤسسات المجلس الاسلامي العلوي من افتاء ومحاكم وتوظيف وسائر الحقوق في المواقع ان كان في المؤسسات المدنية او العسكرية ووضع ابناء الطائفة خارج البلاد" ،شاكرا اياه على ما تم انجازه ضمن هذه الحقوق، آملا أن تنصف هذه الطائفة اسوة ببقية الطوائف اللبنانية .





تعزية الرئيس الجزائري

من جهة اخرى، ابرق الرئيس عون الى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، معزياً بضحايا حادثة تحطم الطائرة الجزائرية التي قضى فيها عسكريون مع افراد من عائلاتهم.