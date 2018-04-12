اتحاد لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة: اعتصام رمزي امام مدرسة الحكمة في 20 الحالي رفضا للتعرض للجنة الاهل

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عقدت الهيئة التأسيسية لاتحاد لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة اجتماعا طارئا استثنائيا، بناء على كتاب استلمته من لجنة الأهل في مدرسة الحكمة ـ جديدة المتن.



ولفتت الهيئة، في بيان لها، ان "الكتاب عرض عدة تجاوزات ومخالفات لأحكام القانون 515 لا سيما الفقرة السابعة من البند (أ)، والبند (ب)، من المادة العاشرة، قامت بها إدارة المدرسة في الآونة الأخيرة، وقد طاولت أعضاء من لجنة الأهل تم حرمانهم من إفادات أولادهم ورفض تسجيل أولادهم للعام الدراسي المقبل وذلك بسبب القيام بواجبهم الذي منحهم اياه القانون في الدفاع عن مصالح الأهل".





واوضحت ان "تكتل لجان الأهل في مدارس المتن الخاصة كان قد جاء على ذكر هذه التجاوزات التي يقوم بها عدد من المدارس، دون تسميتها، في بيانات سابقة له، محذرا من التمادي بها"، مشيرة الى ان التكتل طالب، في كتابه إلى وزارة التربية والتعليم العالي ـ مصلحة التعليم الخاص وفي لقائه مع نائب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، بالتدخل لدى إدارات هذه المدارس للحد من هذه التجاوزات التي تسيء إلى مدارسنا وكي لا تضطر لجان الأهل فيها للجوء إلى القضاء المختص".



وأعلنت انه "بعد أن استمرت إدارة مدرسة الحكمة ـ جديدة المتن في اجراءاتها التعسفية بحق الأهل، حتى بعد تقديم لجنة الأهل فيها عدة شكاوى إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية وتدخل المصلحة، مشكورة، إيجابا لصالح الأهل، لا بل تمادت لتصل إلى حد تهديد أعضاء من لجنة الأهل ومحاسبتهم على رفضهم التوقيع على موازنتها المدرسية، يرى اتحاد لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة أن من واجبه الوقوف إلى جانب لجنة الأهل في المدرسة المذكورة ودعمها، لذا قررت الهيئة التأسيسية للإتحاد في اجتماعها ما يلي:





1- استنكار التجاوزات والمخالفات الواضحة للقوانين التي تقوم بها إدارة مدرسة الحكمة ـ جديدة المتن بحق الأهالي عموما وأعضاء لجنة الأهل خصوصا، ومطالبتها بالرجوع عنها فورا.





2- مناشدة وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده، الذي لطالما طالب لجان الأهل بالقيام بدورها وواجبها ووعد بحمايتها، التدخل لدى إدارات المدارس كافة وتحذيرها من التعرض إلى لجان الأهل بمجرد أنها تقوم بواجبها في حماية الأهالي من زيادات تبقى غير قانونية قبل البت من قبل المجالس التحكيمية بالنزاع الحاصل بين إدارات هذه المدارس ولجان الأهل فيها حول الموازنات غير الموقعة.





3 - الطلب إلى راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر، الذي دعا اتحادات لجان الأهل في لقائهم الأخير معه الى تزويده بأسماء المدارس التي يحصل فيها مثل هذه التجاوزات، التدخل شخصيا لدى إدارة مدرسة الحكمة ـ جديدة المتن، خصوصا وأنها تابعة مباشرة للأبرشية وهي تحت رعايته الشخصية، علما أن لجنة الأهل في المدرسة كانت وجهت لسيادته كتابا أطلعته فيه على كل ما يجري فيها.





4 - الطلب إلى حضرة الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، الإيعاز لدى إدارات المدارس عدم التعرض إلى لجان الأهل واحترامها والتعاون معها في معركتها للحد من تداعيات تطبيق قانون السلسلة على الأهل.



5- الدعوة إلى اعتصام رمزي تحذيري ووقفة تضامنية مع لجنة الأهل في مدرسة الحكمة ـ جديدة المتن، رفضا لأي تعرض للجان الأهل، وذلك الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة في 20 نيسان 2018 أمام مدخل المدرسة في الجديدة قضاء المتن.





6 - التأكيد على رفض الزيادات غير القانونية التي تطالب بعض المدارس الأهل بتسديدها قبل صدور قرار المجالس التحكيمية النهائي بخصوص الموازنات غير الموقعة من لجان الأهل، والطلب إلى الأهل عدم تسديدها، أما في حال تعرضهم لأي ضغوطات، فاللجوء فورا إلى لجنة الأهل لتقديم شكوى لدى المراجع المختصة.





7 - الإبقاء على اجتماعات الإتحاد مفتوحة لمتابعة كافة التطورات".