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وديع كنعان: نحو سياسة سياحية يرسمها القطاع الخاص

12
APRIL
2018
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عقدت لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي اجتماعا برئاسة وديع كنعان حيث اقترح كنعان لقاء وورشة عمل مع حوالى 200 مؤسسة سياحية بحضور وزير السياحة ورؤساء واعضاء مجالس النقابات، لطرح الرؤية السياحية التي قد سبق وعرضها على الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي واجراء مناقشة مفصّلة هدفها مشاركة القطاع الخاص برسم سياسة سياحية متكاملة بغية تحقيق سياحة مستدامة.

 

وتم الترحيب والموافقة من كل الاعضاء المشاركين بالطرح، بحيث سيعرض الملف على هيئة المجلس، ليكون اللقاء في 2 ايار المقبل، بتتظيم اللجنة وبالتعاون مع وزارة السياحة والنقابات السياحية.

 

وقد تمت مناقشة مداخلة اللجنة مع سفيرة الاتحاد الاوروبي وعدد من السفراء في اجتماع يضم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد رؤساء اللجان.

 

كذلك إتفق المجتمعون وبالتنسيق مع الاستاذ ايلي خوير "مستشار رئيس اللجنة" التواصل مع إدارة الضمان الاجتماعي لتزويد اللجنة بالارقام وحجم المستحقات وبعض التوضيحات بهدف طرح مشروع قانون عفو وتقسيط جديد للديون المتوجبة في ذمة المؤسسات لصالح الضمان الاجتماعي، على الهيئة العامة للمجلس.

 

حضر الاجتماع الى كنعان محمد قصابيه، وفاء عابد، جان عبود، عبد الامير نجدة، جورج عطالله.

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