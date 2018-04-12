دعم سويسري تقني لوزارة البيئة في ادارة ومراقبة الآثار البيئية الناجمة عن الازمة السورية

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وقّع وزير البيئة طارق الخطيب وسفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتس كيرغوز اليوم مذكرة تفاهم بين السفارة السويسرية في لبنان ووزارة البيئة تهدف الى توفير دعم تقني لمؤازرة وزارة البيئة في جهودها للحدّ من الآثار البيئية الناجمة عن الأزمة السورية. وسوف تسمح مذكرة التفاهم بتوظيف خبير سويسري متخصص في الادارة البيئية الناجمة عن الأزمات التي تشمل إدارة النفايات والمحاذير البيئية لإدارة المياه ومياه الصرف الصحي وغيرها من المشاكل على القطاعات البيئية من هواء وماء ونوعية التربة واستخدام الأراضي وذلك لفترة سنتين من أوّل نيسان 2018 حتى نهاية آذار 2020.



ويأتي هذا الدعم بعد طلب وزير البيئة من السفارة السويسرية توفير الطرق المتاحة لدى السفارة لدعم الجهاز البشري في وزارة البيئة لكي تكثّف دورها في مراقبة الآثار البيئية الناجمة عن الأزمة السورية من خلال اعتماد مبدأ تقييم الأثر البيئي لجميع النشاطات المحلّية المرتبطة بالأزمة وتنفيذ مسح ميداني حول أثر الأزمة على البيئة وخاصةّ في المناطق الأكثر تأثراً بالأزمة وتحديد التدخلات المناسبة على أساس طارئ.



وتجدر الاشارة الى ان وزارة البيئة كانت قد أعدت عام 2014 دراسة مفصّلة حول المشاكل البيئية الناتجة عن الأزمة السورية في قطاعات النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي ونوعية الهواء و إستخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية.



ومنذ العام 2017 تمّ تشكيل فريق عمل بيئي ضمن خطة الإستجابة للأزمة تديره وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية والمفوضية العليا للاجئين (UNHCR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بهدف متابعة التداعيات البيئية للأزمة السورية ضمن خطة الإستجابة للأزمة وتحديد التدخلات البيئية الأولية المطلوبة.



وسيعمل الخبير السويسري الذي تتحمّل جميع نفقاته السفارة السويسرية في لبنان ضمن فريق العمل البيئي للإستجابة للأزمة في وزارة البيئة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بهذا الملف.