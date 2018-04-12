الجيش السوري "يسيطر" على كامل الغوطة الشرقية.. والشرطة العسكرية الروسية تنتشر في دوما

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ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن مسؤول عسكري روسي قوله،الخميس ،إن قوات الحكومة السورية سيطرت بالكامل على مدينة دوما آخر معقل للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية خارج دمشق.

ونقلت عن الميجر جنرال يوري يفتوشينكو رئيس مركز السلام والمصالحة الروسي في سوريا قوله "يؤذن رفع علم الدولة على مبنى في مدينة دوما بالسيطرة على هذا الموقع وبالتالي على الغوطة الشرقيةبالكامل".

وأضاف، سيتم إدخال وحدات من الشرطة العسكرية الروسية، لتتولى الإشراف على تنفيذ واحترام القانون والنظام في مدينة دوما المحررة، حتى يتم تسليمها للحكومة الشرعية في سوريا.

كما أعلن النائب الأول لرئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوزنيخير، أن سكان الغوطة الشرقية يحصلون على المساعدات الإنسانية الضرورية، سواء من خلال الأمم المتحدة أو من خلال مركز المصالحة الروسي.

وأضاف، وفي إطار هذه المهمة تم تأمين ثلاث قوافل إنسانية تابعة للأمم المتحدة بحجم 445 طنا من الغذاء والدواء والضروريات الأساسية، كما أن الجنود الروس قاموا بتسليم 518 طنا من الطعام، وأكثر من 9000 لتر من الماء و8 آلاف و457 غطاء دافئا، وأكثر من 114 ألف مجموعة من المواد الغذائية".

ووفقا للجيش الروسي، فإن مسلحي "جيش الإسلام" سلموا أكثر من 400 قطعة سلاح بينها رشاشات وقاذفات قنابل وقناصات عند خروجهم من المدينة.