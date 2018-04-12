أحد أخطر تجار المخدرات.. في قبضة قوى الامن

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أعلنت المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة في إطار خطة العمل التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة آفة المخدرات في المجتمع اللبناني، وتوقيف أخطر تجار ومروجي المخدرات.

ومن خلال المتابعة الحثيثة التي قامت بها هذه الشعبة تبين لها ان المدعو: ي. ش. (مواليد عام 1996، لبناني).

ينشط في تجارة وترويج المخدرات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، ويتنقل بين البقاع وبيروت بطريقة مموّهة لترويج المخدرات، وهو يُعد من أخطر المطلوبين كونه مسلّح بصورة دائمة، وبحقه /75/ مذكرة عدلية بجرائم: قتل، تجارة وترويج المخدرات، ومقاومة رجال السلطة.

وبتاريخ 5/4/2018، ونتيجة الاستقصاءات المكثفة وعمليات الرصد الدقيقة، تمكنت القوة الخاصة التابعة للشعبة المذكورة من تحديد مكان تواجد المشتبه به، حيث نفذت عملية نوعية اسفرت عن توقيفه في محلة المنصورية، وقد عملت على منعه من استخدام مسدسه وضبطه، اضافة الى ضبط /4/ هواتف خلوية يستخدمها للتواصل مع زبائنه في تجارة المخدرات.

وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على بيع المخدرات من نوع كوكايين على نطاق واسع ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وانه يستخدم لهذه الغاية عدداً من المروجين يعملون لصالحه.

وتم اجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على اشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.