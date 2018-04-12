عناوين الصحف ليوم الخميس 12 نيسان 2018

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الأخبار

«أنصار الله» تدشّن مرحلة «أكثر قوة» من «المفاجآت»

خيارا ترامب: قنابل صوتية أو حرب مجنونة؟

الحريري يعرض نتائج «سيدر»: أخضعنا أنفسنا لنريح الجميع

تهديدات إسرائيلية: جاهزون لمواجهة بوتين... وإسقاط الأسد

الجمهورية

المنطقة في حالة حرب.. وبرِّي: صيغــة القانون خطرٌ على لبنان

أبي خليل: «القوات» تدميريّة ولن تأخُذ «الطاقة» حاصباني: يُعرقل نفسه وإنجازاته خسائر

البناء

تغريدات صواريخ ترامب الذكية نهاراً تمحوها اجتماعات البيت الأبيض ليلاً... والقرار لم يُتّخذ

بري: النأي بالنفس لا يطال العدوان على سورية... وجنبلاط وباسيل وفرنجية يؤكدون

اجتماع كهربائي للحكومة... والبواخر على الطاولة بمعارضة أكثر من ثلث الوزراء؟

اللواء

احتمالات الضربة أمام مجلس الوزراء.. والأولوية لـ100 صفحة كهرباء

الإنتخابات النيابية تؤجّج الشارع الصيداوي مع اقتراب الإقتراع

فرنسا.. وطموحاتها الشرق أوسطية

الديار

قرار ترامب بضرب سوريا لا يمكن فصله عن زيارة ولي العهد السعودي لاميركا

محمد بن سلمان وعد بدفع الفواتير شرط ضرب وتصفية الوجود الايراني في سوريا

المستقبل

جعجع: الإمرة للجيش..ولا يحق لأحد تعريض اللبنانيين للخطر

L'Orient-Le Jour

Frappes occidentales en Syrie : Moscou est-il prêt à riposter ?

The Daily Star

Mideast braces for U.S.-Russia faceoff