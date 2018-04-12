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أسرار الصحف ليوم الخميس 12 نيسان 2018

12
APRIL
2018
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البناء

خفايا
يتخوّف مسؤولو ماكينة انتخابية لإحدى اللوائح في دائرة حساسة من أن يكون ترك أحد المقاعد شاغراً مصدر خطر على أحد المرشحين الأساسيين على اللائحة نفسها، ذلك أنّ تركيز اللائحة المنافسة على إعطاء الصوت التفضيلي لمرشحَيْن اثنين من طائفة معينة يعطيها احتمال الفوز بمقعد إضافي مجاني، علماً أنّ الحسابات الدقيقة تقول إنّ اللائحتين الأساسيتين سوف تتقاسمان مقاعد هذه الدائرة.


كواليس
ربطت مصادر عسكرية متابعة للتهديدات الأميركية بعملية عسكرية كبرى في سورية بين تصاعد موجات القصف الصاروخي اليمني للسعودية بالتزامن مع هذه التهديدات وبين كونها نموذجاً من نماذج الردّ المتوقع على الضربة الأميركية انطلاقاً من تحميل قوى ودول محور المقاومة للسعودية مسؤولية التحريض والتمويل على العمل العسكري الأميركي بوجود رئيس أميركي يعرض كلّ شيء للبيع والشراء بما في ذلك قرار الحرب، وبالتالي القناعة بأنّ تدفيع السعودية الثمن هو شكل من أشكال الردع في مواجهة التهديدات الأميركية…

 

اللواء
همس
وصلت معلومات عن ضربات خاطفة ومحدودة، لكن بعضها غلب عليه «الجو الدعائي» لانتزاع مكتسبات من دون مدافع وطائرات؟!
لغز
ما يؤخر لقاء مسؤول كبير ورئيس حزب مسيحي الاتفاق على بند أو أكثر يتعلق بجدول أعمال اللقاء!
غمز
ترددت معلومات عن غياب عدد من المرشحين المخضرمين عن المجلس الجديد، بتغيّر المزاج الانتخابي للجمهور!

 

المستقبل
يقال
إنّ زوّار موسكو يتحدّثون عن توجّه روسي نحو احتواء الضربة العسكرية الغربية المرتقبة على سوريا وعدم تسعير شرارة الحرب في مواجهة أميركا إذا ما اقتصرت هذه الضربة على استهداف مواقع النظام السوري والحرس الثوري دون أن تمسّ بالمصالح الروسية المباشرة ...

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