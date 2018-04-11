‎ألان عون خلال إطلاق ماكينة بعبدا: نحن من طينة ميشال عون ولا مكان لليأس في قاموسنا

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نظّم التيار الوطني الحرّ في قضاء بعبدا لقاء لإطلاق ماكينته الإنتخابية في "سنتر غالاكسي" وكانت كلمة للنائب ألان عون. أبرز ما جاء فيها:

‎"اليوم بعد 9 سنوات نجتمع في المكان نفسه ويجمعنا التحدي نفسه: تحدّي بناء الدولة، هناك مشاكل وعقبات كثيرة، لكننا لن نيأس".

‎وأضاف: "يحاول البعض تيئيس اللبنانينين وإحباطهم، ولا

‎شيء لديهم سوى المزايدة، ونكران حقيقة أن هناك فريق سياسي يعمل لتحسين واقع هذا البلد".

‎وقال عون: "في كل ضيعة بلبنان، إرفعوا رأسكم وقولوا بكل فخر أنكم تنتمون للتيار الوطني الحرّ الذّي عمل لتحسين أمور كثيرة منذ نشأته. منذ 1990، رفضنا المساومة ودفعنا النفي ثمناً لعدم التفريط بالإستقلال، وعام 2005، أيّد 75% من المسيحيين العماد عون، لكننا رفضنا المشاركة بالحكومة بأقل من حجمنا، لأننا رفضنا التفريط بحقوق المسيحيين".

‎وأضاف: "أضاعوا علينا 12 سنة لمباشرة بناء المؤسسات، ولم يعد المجلس والحكومات إلى عملهم الطبيعي إلا بعد تصحيح الخلل وإصرارنا على تحيقيق المشاركة، وتكلل ذلك بإنتخاب رئيس جمهورية يمثل المسيحيين ويجمع كل اللبنانيين".

‎وأكّد عون أن التيار الوطني الحرّ، "حاول إحداث فرق وإطلاق عجلة الدولة من خلال المواقع الوزارية والنيابية التي تبوأها"، مشيراً إلى أن هناك الكثير لتحقيقه بعد، لكننا سنكمل بالعزيمة نفسها بعيداً عن اليأس، ومن ينتقدنا فليبذل بعض الجهود عوضاً عن تيئيس اللبنانيين".



‎وأضاف: "في السابق، قضينا على الإحتلال وثابرنا حتى تحقيق الشراكة في الحكم، نحن من طينة ميشال عون، نحن من طينة الرئيس، نحن من طينة التيار الذّي لا مكان لليأس في قاموسه في بعبدا وفي كل لبنان، هيدي مدرسة هدفها الأصلاح، بالفعل ومش بالحكي هيك منكون فعلاً نعمل لنتقدم من أجل مصلحة لبنان".

‎ وشدد عون على أن طموح التيار في بعبدا إيصال أكبر عدد من النواب وقال: "معركتنا في بعبدا هي تأمين أكبر حاصل وليس الأصوات التفضيلية، فمن يصوّت لي أو لحكمت أو لناجي هو يصوّت للائحة التيار، ولكل ناخب حرية إختيار التفضيلي، و"كل واحد بيأخد نصيبه".

‎وأضاف: "إذا حازت اللائحة على حواصل ل3 مقاعد

‎فسيفوز النواب الثلاثة، وفي حال عدم حصول ذلك فلا تأثير للصوت التفضيلي على عدد المقاعد التي يفوز بها التيار، ولا تدعون أحد يخبركم بغير ذلك".

‎وختم: "المطلوب منكم اليوم إستنهاض شارع التيار وشدّ العزيمة، وكل واحد منكم يجرّب يضرب صوته ب10 من حوله. منّا نحط أيدينا بإيد بعض، ونعمل من أجل اللائحة سوياً في الساحل والجبل لتجديد إنتصارنا، وتكرار سيناريو 7 حزيران 2009 في 6 أيار 2018.