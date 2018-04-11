living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

‎ألان عون خلال إطلاق ماكينة بعبدا: نحن من طينة ميشال عون ولا مكان لليأس في قاموسنا

11
APRIL
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظّم التيار الوطني الحرّ في قضاء بعبدا لقاء لإطلاق ماكينته الإنتخابية في "سنتر غالاكسي" وكانت كلمة للنائب ألان عون. أبرز ما جاء فيها:

‎"اليوم بعد 9 سنوات نجتمع في المكان نفسه ويجمعنا التحدي نفسه: تحدّي بناء الدولة، هناك مشاكل وعقبات كثيرة، لكننا لن نيأس".

‎وأضاف: "يحاول البعض تيئيس اللبنانينين وإحباطهم، ولا
‎شيء لديهم سوى المزايدة، ونكران حقيقة أن هناك فريق سياسي يعمل لتحسين واقع هذا البلد".

‎وقال عون: "في كل ضيعة بلبنان، إرفعوا رأسكم وقولوا بكل فخر أنكم تنتمون للتيار الوطني الحرّ الذّي عمل لتحسين أمور كثيرة منذ نشأته. منذ 1990، رفضنا المساومة ودفعنا النفي ثمناً لعدم التفريط بالإستقلال، وعام 2005، أيّد 75% من المسيحيين العماد عون، لكننا رفضنا المشاركة بالحكومة بأقل من حجمنا، لأننا رفضنا التفريط بحقوق المسيحيين".

‎وأضاف: "أضاعوا علينا 12 سنة لمباشرة بناء المؤسسات، ولم يعد المجلس والحكومات إلى عملهم الطبيعي إلا بعد تصحيح الخلل وإصرارنا على تحيقيق المشاركة، وتكلل ذلك بإنتخاب رئيس جمهورية يمثل المسيحيين ويجمع كل اللبنانيين".

‎وأكّد عون أن التيار الوطني الحرّ، "حاول إحداث فرق وإطلاق عجلة الدولة من خلال المواقع الوزارية والنيابية التي تبوأها"، مشيراً إلى أن هناك الكثير لتحقيقه بعد، لكننا سنكمل بالعزيمة نفسها بعيداً عن اليأس، ومن ينتقدنا فليبذل بعض الجهود عوضاً عن تيئيس اللبنانيين".


‎وأضاف: "في السابق، قضينا على الإحتلال وثابرنا حتى تحقيق الشراكة في الحكم، نحن من طينة ميشال عون، نحن من طينة الرئيس، نحن من طينة التيار الذّي لا مكان لليأس في قاموسه في بعبدا وفي كل لبنان، هيدي مدرسة هدفها الأصلاح، بالفعل ومش بالحكي هيك منكون فعلاً نعمل لنتقدم من أجل مصلحة لبنان".

‎ وشدد عون على أن طموح التيار في بعبدا إيصال أكبر عدد من النواب وقال: "معركتنا في بعبدا هي تأمين أكبر حاصل وليس الأصوات التفضيلية، فمن يصوّت لي أو لحكمت أو لناجي هو يصوّت للائحة التيار، ولكل ناخب حرية إختيار التفضيلي، و"كل واحد بيأخد نصيبه".

‎وأضاف: "إذا حازت اللائحة على حواصل ل3 مقاعد
‎فسيفوز النواب الثلاثة، وفي حال عدم حصول ذلك فلا تأثير للصوت التفضيلي على عدد المقاعد التي يفوز بها التيار، ولا تدعون أحد يخبركم بغير ذلك".

‎وختم: "المطلوب منكم اليوم إستنهاض شارع التيار وشدّ العزيمة، وكل واحد منكم يجرّب يضرب صوته ب10 من حوله. منّا نحط أيدينا بإيد بعض، ونعمل من أجل اللائحة سوياً في الساحل والجبل لتجديد إنتصارنا، وتكرار سيناريو 7 حزيران 2009 في 6 أيار 2018.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout