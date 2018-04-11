برّي: النأي بالنفس لا يعني القبول بقصف سوريا!

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أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي لـ«الأخبار» أن «لبنان يرفض العدوان على سوريا والذي تخطّط له بعض الدول الغربية وتموّله وتحرّض عليه دول عربية». وأكّد برّي أن أي استخدام للمجال الجوّي اللبناني هو انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية، ولا يمكن للبنان أن يقبل باستخدام أجوائه للاعتداء على سوريا أو أي دولة عربية شقيقة. وأشار رئيس المجلس النيابي إلى أن سياسة «النأي بالنفس» لا تعني القبول بقصف أراضٍ عربية واستخدام المجال الجوّي اللبناني، معتبراً أن «دعاة النأي بالنفس في هذه الحالة يساهمون بالعدوان على سوريا».

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أكّد أن «لبنان يلتزم سياسة النأي بالنفس عن الضربة الأميركية المحتملة على سوريا»، مشيراً إلى أن «موقفنا واضح وهو النأي بالنفس ووظيفتنا حماية البلد من تداعيات ما يحصل في المنطقة».