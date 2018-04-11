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* مقدمة نشرة اخبار ال "او تي في"



ترامب يلوح بصواريخه اللطيفة الجديدة الذكية، ويطلق أوصافا قاسية في حق نظيره السوري. أما بوتين، فيصف الوضع بالفوضى الدولية، ويرى أنه مثير للقلق، لكنه ينادي في الوقت عينه بالعودة إلى المنطق السليم، وتغليب لغة العقل.



وفي ما بين الإثنين، شعب يئن من الألم... ضحايا بمئات الآلاف... معوقون... مشردون... ونازحون مشتتون في كل أصقاع الأرض.



هكذا أقفل المشهد الإقليمي-الدولي اليوم. فهل يقرن الرئيس الأميركي أقواله بأفعال؟ هل ينفذ ضربته الموعودة؟ أم يحجم في اللحظة الأخيرة؟ وفي حال نفذ، ما حجم التصعيد؟ وماذا سيكون عليه الموقف الروسي حينذاك؟



أسئلة كثيرة تشغل البال، والأجوبة عليها مجهولة، مع أن الاحتمالات كالعادة، ثلاثة: إما ضربة، أو لا ضربة، أو ميني-ضربة.



لكن، في كل الأحوال، وفيما اتخذت تدابير احترازية للملاحة الجوية تحسبا لأي طارئ، مع التشديد على أن لا داعي للذعر، يبقى هم لبنان الأول، النأي عن نار المحيط، وتكريس الاستقرار الأمني والسياسي، وإجراء الاستحقاق النيابي المنتظرة منذ تسع سنوات. وفي هذا الإطار، التحضيرات مستمرة، رسميا وشعبيا، وعلى مستوى الماكينات. مع الإشارة إلى ان قصر بعبدا، الذي أكد سيده اليوم مكافحة كل مظاهر الفساد في الانتخابات، يشهد غدا جلسة لمجلس الوزراء يطرح خلالها بشكل حاسم على الأرجح ملف الكهرباء... وعند الامتحان يكرم الطرف السياسي المعني، أو يهان ثم يحاسب...





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





حال رعب في المنطقة من جراء الكباش الاميركي-الروسي في سوريا وربما في شرق البحر الابيض المتوسط بأسلحة البحر والجو دون إسقاط البر من الحسبان.



هذه الحال إقتضت تعديل مواعيد رحلات طائرات الميدل إيست في الاثنتين والسبعين ساعة المقبلة فيما سرت أقاويل عن ظهور بارجة حربية روسية قبالة الساحل اللبناني.



وكان الرئيس الاميركي حذر روسيا من أن جيوشه آتية ورد الكرملين بأن الجيش الروسي جاهز للرد فيما اعلن ولايتي ان طهران ستقف الى جانب دمشق ضد العدوان الاجنبي.



وبينما الأنظار متجهة الى سوريا سمع صوتا(2) إنفجارين في الرياض وقد أعلن الحوثيون إستهداف وزارة الدفاع السعودية وأهداف اخرى في الرياض بضربات باليستية.



البداية من الملف السوري. وزير الدفاع الاميركي يعلن ان الجيش الأميركي مستعد لتقديم خيارات بشأن ضربات جوية على سوريا إذا كان ذلك مناسبا ووفق ما يقرره الرئيس فيما كشف نائب روسي ان موسكو على اتصال مباشر مع الجيش الأميركي في ما يتعلق بسوريا.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



العقاب الاميركي الاوروبي لبشار الكيميائي لا يزال كلاميا، والواضح ان العائق الذي يؤخر العمل العسكري المحتمل ليس سوريا بل روسيا، فإصرار موسكو على الوقوف متراسا بين الصواريخ الاميركية ونظام الاسد جعل ترامب يتريث، العناد الروسي وضع واشنطن امام خيار صعب وحيد هو الحرب الشاملة مع كل ما يستدرجه هذا المسمى من تداعيات لا تريد التورط فيها. والاسئلة التي تطرح نفسها الان هي، هل يتحمل الفيل الاميركي ان يتحول فأرا ويتراجع امام موسكو؟ وما قصة الصواريخ فائقة الذكاء التي لا تصاب ولا يشوش عليها التي هدد بها ترامب؟ وهل تبقى هذه الصواريخ من دون رد؟ ام ان قبة باط روسية لضربة محدودة واردة الحصول تفاديا للاعظم؟ والفرضية الاخيرة تبررها معلومات عن ان الاتصالات لم تنقطع بين موسكو وواشنطن.



في اي حال الشرق الاوسط ان افضى التهويل الى ضربة محدودة ام الى حرب ام انتهى الى لا شيء سيدخل مرحلة عالية التوتر قد تجعل من الحرب متنفسا للموتورين في غياب الحلول العقلانية وما حصل من اجهاضات متبادلة للمشاريع الاميركية والروسية في مجلس الامن خير دليل على الافاق المغلقة، لبنان في الاثناء يبحر عكس التيار، الرئيس سعد الحريري يسعى بعد سيدر الى عزل البلاد عن نار الاقليم بالتوجه نحو الانماء والاعمار وتحصين الواقع الامني بوضع اقتصادي واعد، لكن الخطاب الانتخابي المتوتر والتراشقات السياسية العنيفة يشوشان على هذا التوجه.



في السياق الانتخابي لا يزال الاشراف على تصويت المغتربين يثير الغبار وقد جدد الوزير المشنوق التأكيد ان التدابير المتخذة تضمن نزاهة الاقتراع.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



هي الحرب إذا خيار غبي بصواريخ ذكية عبر إعلان إفتراضي. هل قام دونالد ترامب بتغريدة ناقصة فعلق البنتاعون على تغريدة خارج سرب المؤسسات بلا تعليق؟



الأكيد أن الأميركي الأصيل بات يحتاج إلى دخول المعركة بنفسه وصواريخه بعدما هزم الوكلاء في الميدان السوري، والأكيد أيضا أن المواجهة العسكرية الروسية – الأميركية منسوبها أعلى من أي وقت مضى.



ترامب دعا موسكو للإستعداد فردت على الدعوة بأقوى منها: قادرون على رد فعال وسريع على امل أن لا تعطيها واشنطن سببا لإستخدام كل الإمكانات الروسية في الرد. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رأى ان الوضع في العالم مثير للقلق آملا أن يسود المنطق السليم.



أما دمشق التي كانت واثقة من براءتها من الاتهام الكيميائي فرحبت بأي لجنة تحقيق حيادية أو غير مرتهنة ولم تستغرب التصعيد الأميركي الأرعن عبر استخدام فبركات وأكاذيب لاستهدافها معتبرة أن ذلك ليس غريبا على النظام الأميركي الذي عمل كقوات جوية لداعش.



هذه الإنعاكسات الخطيرة حذر منها رئيس مجلس النواب نبيه بري معتبرا أن نتائجها ستكون مدمرة لمستقبل العرب واستقرار أوطانهم وأنها وإذا وقعت ستكون ممولة من جيوبهم. الرئيس بري رأى أن الرهان إزاء هذا المشهد الذي يرقص فيه الجميع على حافة هاوية الحرب أن تنتصر إرادة الخير على إرادة الشر المستطير.



انتخابيا شدد رئيس المجلس أمام زواره في المصيلح أن النسبية الفضلى التي تؤمن الشراكة الحقيقية تكون وفقا للبنان دائرة انتخابية واحدة وإذ سجل أن الإيجابية في القانون الانتخابي الحالي هي الانتقال من مرحلة الأكثري إلى النسبي رأى أن هذا القانون في صيغته الراهنة خطير جدا على لبنان. وأكد الرئيس بري على ضرورة وجود وزارة للتخطيط في المرحلة المقبلة كمدخل حقيقي لتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد.



على طاولة مجلس الوزراء عادت الكهرباء عبر تقرير شامل علمت الـ NBN أنه مكون من مئة صفحة تم توزيعها على الوزراء تحت عنوان: خطة إنقاذ القطاع واعتماد البواخر كملحق مع بنود إضافية على جدول الأعمال.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



اعتلت صواريخ دونالد ترامب منصة التويتر واستعدت للانطلاق إلى سوريا في أجواء مفتوحة وبتحكم مروري جوي سهل عليها دخول المجال والتغريدة الحاملة للطائرات عبرت أولا الأجواء الإقليمية الروسية وتوجهت إليها بالقول: استعدي يا روسيا، لأن الصواريخ قادمة، وستكون جميلة وجديدة وذكية لكن موسكو ردت بأن الصواريخ الذكية يجب أن توجه إلى الإرهابيين لا الى الحكومات الشرعية على أن هدير الطائرات الحربية فوق سوريا لا يزال يخضع للعناية المركزة داخل البنتاغون ولفتت في هذا الاطار إشارة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الى أن الجيش مستعد لتقديم خيارات بشأن ضربات جوية على سوريا إذا كان ذلك مناسبا ووفق ما يقرره الرئيس والإشارة الأبعد تشكيكا كانت عبر إعلان ماتيس أن أميركا ما زالت تقيم المعلومات بخصوص الهجوم الكيميائي في دوما وفي سياق عرضها للخبر استخدمت وكالة رويترز عبارة الهجوم الكيميائي المزعوم ولحظت أن ماتيس أبدى نهجا حذرا بعد ساعات من تهديد ترامب بشن ضربات صاروخية وتكررت عبارة اليكميائي المزعوم في بيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعقد اجتماعا طارئا اليوم ما يعني أن أيا من الأطراف المعنية لم يجزمْ لتاريخه بمسؤولية النظام عن ارتكاب هذه الجريمة لكن الولايات المتحدة غالبا ما تتخطى الأحكام لا بل تصدرها وتبني خياراتها على أساسها وعبر التاريخ هذا ما فعلتْه في العراق وأفغانسان ولبنان.



الزمن تغير والعادات الأميركية الإسرائيلية لم تتغير، اليوم روجت كذبة دوما وصدقتها وبنت الحرب على فرضيتها وهي انتهجت الطريقة عينها عندما غزت العراق ودمرته عام الفين وثلاثة بذريعة أن بغداد تهدد العالم بأسلحة دمار شامل ثبت أنها لا تملك منها شيئا، وأن صدام حسين متواطىء مع أسامة بن لادن وقاعدته، علما أن لاشيء كان يجمع بين الرجلين. وبذرائع من هذا النوع بررت غزوها لأفغانستان عام ألفين وواحد لتدمير القاعدة وبن لادن الذي لم يتمكن منه الاميركيون سوى بعد عشر سنين في باكستان. وهكذا فعلت إسرائيل عام اثنين وثمانين عندما بررت اجتياحها لبنان بإطلاق النار على سفيرها في لندن شلومو ارغوف في عملية ملتبسة أما الحادث الأقرب زمنا فقد تولته بريطانيا الدولة المسيرة سياسيا على هوى أميركا حيث قلدتها في ملف تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة ساليزبري البريطانية وسارعت قبل انتهاء التحقيق الى اتهام روسيا من دون تقديم الدليل. غير أن في بريطانيا حزبا معارضا يقف للحكومة بالمرصاد إذ طالب جيريمي كوربين زعيم حزب العمال بأن تكون للبرلمان كلمة بشأن أي عمل عسكري ترغب رئيسة مجلس الوزراء تيريزا ماي في اتخاذه ردا على ما يعتقد أنه هجوم كيميائي في سوريا ورأى أنه لا يمكن أن تجازف بريطانيا بتصعيد الوضع أكثر مما وصل إليه أمام هذه الصورة لا يمكن توقع ما سيقدم عليه دونالد ترامب الذي سبق أن هدد كوريا الشمالية ثم غازلها فاضطرابه من الرأس إلى الرئاسة قد يدميه بقرار عسكري متهور هو يمتلك القنابل الذكيه لكن حاملها غبي إذ إن ضرباته المتوقعة في سوريا لن تغير في المعادلة على الأرض فسوريا النظام أصبحت أكثر نظاما وسيطرتها العسكرية باتت أكثر قبضة واشنطن اليوم لم تعد وحيدة في صنع القرار الدولي ولروسيا التي تنافس لاستعادة دورها العالمي وجود عسكري قوي في سوريا ولديها حلفاء أقوياء وتاليا، الساحة السورية ليست خالية مثلما كان العراق أو أفغانستان.



وفي حال حصولها فالمرجح أن تكون الضربات الأميركية محدودة. لبنان بدوره أخلى الساحة الجوية للعبور وأعلن وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس الخطوط الجوية الوقائية وهذا البلد الذي حكمته معادلة المصير والمسار غير مساره الجوي وذلك بعدما أرسلت الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية تحذيرا دعت فيه شركات الطيران الى توخي الحذر من سلوك مسار الخطوط الجوية السورية والمسار القبرصي القريب من تركيا خوفا من صواريخ قد تنطلق من قواعد بحرية أو صواريخ جوية بعيدة المدى وحدها بواخر الكهرباء ظلت في مأمن من هذا الخطر ورست من جديد على ميناء مجلس الوزراء غدا مع تحذير مغلف بتهويل على جدول أعمال مجلس الوزراء إذ أعلنت الحكومة في هذا الجدول النفير العام من خلال القول إنها ستبحث الاجراءات الواجب اتخاذها لإنقاذ الكهرباء هذا عنوان ليس إلا لإنقاذ المتأزمين انتخابيا لأن الإجراءات السريعة الواجب اتخاذها سوف تصطدم بخطوط التوتر العالي ومد خيوط التوزيع الذي يستلزم سنة ونصف السنة لإنجازها وهذا الاستعجال سوف يكلف الدولة والناس ثمانمئة مليون دولار ومن شأنه أن يطيح الأحد عشر مليار دولار المحصلة من سيدر واحد لكون أحد شروط المؤتمر الدولي كان الشفافية عبر اعتماد آلية المناقصات فهل يقف الوزراء المعترضون موقف المتفرج كيف سيتصرف وزراء القوات وهل بدأ ضرب اليد على الطاولة وأين سيذهب وزراء حزب الله بالوعد الصادق للأمين العام السيد حسن نصرالله في مكافحة الفساد غدا أول الاختبارات فمن سيجرؤ ؟





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



في السماء السورية ترسم من جديد خريطة المنطقة وحدودها السياسية والميدانية.. وعلى وقع صراخ الرئيس الاميركي المأزوم، تجري وزارة حربه تقييما لما اسمته الهجوم الكيميائي في دوما، مبدية الاستعداد لتقديم خيارات بشأن ضربات جوية على سوريا وفق ما يقرره ترامب..



ولان العالم لم يعد تحت احادية القرار، ولان المنطقة المرسومة لسنوات بكل اشكال التضحيات لا ترهبها عنتريات فاتها الوقت، توقف الرد على ترامب عند حدود كلام السفير الروسي في لبنان الكساندر زسبيكين للمنار، من ان الجيش الروسي سينفذ امر الرئيس بوتين بمجابهة الصواريخ الاميركية التي ستستهدف سوريا، وسيرد على مكان اطلاقها..



وما بعد، تقييم روسي للوضع في العالم بأنه مثير للقلق بحسب الرئيس فلاديمير بوتن الذي أمل ان يسود المنطق السليم..



وحتى يسلم العالم من جنون ترامب واحقاد اتباعه، يكمل الجيش السوري وحلفاؤه حربهم ضد الارهاب التكفيري، ويؤكدون مواصلة المهمة وان تدخل الاصيل، فيما اصل الفكرة أن الاميركي والاسرائيلي والسعودي وبعض الاوروبي يعرفون في تقدير الاوضاع ان الامور لا تحتمل مغامرات، وان الشعيرات التي فصلت المنطقة عن الحرب يوم ضرب الاميركي مطار الشعيرات السوري دعما لداعش قبل نحو عام، هي اقل الآن..



وفي لبنان، تحذير من الرئيس نبيه بري حول الانعكاسات الخطيرة التي قد تنجم عن اي عمل عسكري قد يستهدف سوريا، معتبرا ان اي حرب ان وقعت ستكون ممولة من جيوب العرب، ونتائجها ستكون سلبية ومدمرة حتما لمستقبل اوطانهم..



اوطان باعوها في مزاد الصفقات، واغرقوها في رمال الاشقاء، حيث واصل اليمنيون اليوم الرد على العدوان السعودي الاميركي، راسمين جديد المعادلات، فكلما قصفوا لنا منشأة سنستهدف المنشأة السعودية المقابلة لها أكد الجيش اليمني، وقبل ان يعلن حاكم السعودية محمد بن سلمان ان قواته مستعدة للمشاركة بالضربة الاميركية على سوريا، كان عليه السعي لحماية وزارة دفاعه من الصواريخ اليمنية التي جالت مجددا في سماء الرياض ..





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



إيقاع التهديدات الاميركية المتصاعد بضربة عسكرية لنظام الاسد لا يزال يهز المنطقة ويدفع إلى حال من الانتظار والترقب لساعة الصفر ولحجم الضربة ومكانها.



فعلى خلفية الهجوم الكيماوي الذي شنه نظام الاسد وأدى إلى مجزرة في دوما، غرد الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم، مؤكدا ان الصواريخ قادمة “فاستعدي يا روسيا” واصفا الصواريخ بأنها جديدة وذكية. وتوجه إلى الروس بالقول لا يجب عليكم أن تكونوا شركاء مع حيوان قاتل بالغاز.



سبق تغريدة ترامب معلومات عن اتفاق بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي على توجيه ضربة عسكرية لنظام الاسد قبل نهاية الأسبوع الحالي.



وفي رد روسي على تغريدة ترامب ان الصواريخ الذكية ينبغي أن توجه صوب الإرهابيين.



السجال الاميركي الروسي ترافق مع معلومات من مصادر متعددة بأن قوات الاسد تخلي مطارات رئيسية وقواعد عسكرية في سوريا وان عناصر حزب الله أخلوا مواقعهم قرب مطار “ال تي فور” والقصير وغادروا إلى مدينة يبرود بالقلمون الغربي بريف دمشق.



لبنانيا وبعد تحذير الوكالة الاوروبية للسلامة الجوية شركات الطيران الى توخي الحذر في شرق المتوسط لإحتمال شن ضربات جوية في سورية، أعلن وزير الاشغال يوسف فنيانوس عن اتخاذ اجراء احترازي بتعديل خطوط مسار الطيران حتى منتصف ليل الجمعة.



داخليا ايضا وبعد عودته من باريس حيث اجتمع الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤتمرا صحافيا اوضح فيه نتائج مؤتمر سدر مؤكدا انه بداية لعملية تحديث اقتصادنا واعادة تأهيل بنيتنا التحتية وتحقيق النمو.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



انه الجنون في سوريا، وهدير طبول الحرب يكاد يسمع هناك.



الضربة العسكرية انتقاما لهجوم دوما، الذي يعتقد ان السلاح الكيميائي استخدم خلاله، اصبحت حتمية، حسب واشنطن وباريس ولندن وموسكو وانقرة وتل ابيب وحتى دمشق، يبقى ان يعرف نوعها، حجمها، هوية المشاركين فيها والاهم تداعيتها.



حتى الساعة كل المعطيات، على الاقل الاميركية منها، تشير الى قرب وقوع هذه الضربة، فالاساطيل الاميركية والفرنسية تكاد تلامس الشواطئ السورية، والطائرات الحربية الاميركية تحلق فوق فرنسا متجهة الى الشرق الاوسط والرئيس الامريكي دونالد ترامب، دعا موسكو للاستعداد لصواريخ اسماها جميلة وذكية.



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكتفى بالقول ان ما يحصل في العالم مقلق، بينما قال الكرملين: الهجموم الكيماوي المختلق لا يمكن ان يكون ذريعة لعمل عسكري، اما ايران فاكدت وقوفها الى جانب سوريا ضد ما اسمته العدوان.



بين وحشية الكيميائي، ومهزلة جمال الصواريخ الذكية والقلق المقترن بالتشكيك يقف السوريون المدنيون عاجزين، يترقبون اصوات طائرات وصواريخ وصواريخ مضادة، قد تضع حدا لحياتهم، فيما يتمترس العالم كله وراء مصالحه، وكل اهتمامه يتمحور حول الاتي: هل يصمد النظام بعد هذه الضربة اذا جاءت محدودة، ام يسقط النظام اذا كانت الضربة شاملة؟



السوريون يصحون خائفين وينامون خائفين، فهل من خوف في ضمائر العالم يوقف مجزرة عمرها سبعة اعوام؟





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