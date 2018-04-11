غاريوس خلال اطلاق الماكينة الانتخابية: من هذه الارض انطلقت شرارة اقدس نضال اسس لقيام لبنان القوي بقيادة العماد ميشال عون

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اكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ناجي غاريوس خلال اطلاق الماكينة الانتخابية في قضاء بعبدا ان من هذه الارض انطلقت شرارة اقدس نضال اسس لقيام لبنان القوي بقيادة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وقال:"نعم، بعبدا وفية بعهدها قوية، واصوات اهلها ستصب كما دائما في صناديق التغيير والاصلاح، ولهذا السبب نريد ان يكون كل واحد منكم جنديا في هذه الماكينة ويفكر ان التيار الوطني الحر خسران على صوت واحد..ويجب تأمينه". واضاف:"يجب العمل على هذا النحو حتى نصل باكبر عدد ممكن الى البرلمان ضمن التيار القوي، ضمن اكبر كتلة نيابية فنتمكن ان نكون يد فخامة الرئيس في عركة محاربة الفساد. ارض بعبدا كانت وستبقى وفية، يدنا بيدكم نرفع راية النصر في ٦ ايار حتى نبدأ في السابع منه العمل لاكمال مسيرة الانجازات لهذا القضاء الغالي".