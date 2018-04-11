الدكتور فريد البستاني من علمان: وعدي لكم الإنماء

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قام مرشح التيار الوطني الحر عن المقعد الماروني في الشوف، الدكتور فريد البستاني بزيارة إلى بلدة علمان الشوفية، حيث التقى منسق هيئة علمان في منزله السيد جوزيف أبو شروش، والمختار إندريه أبو شروش، والأب نمر بولس، ومسؤول الوقف حنا مخايل، وأمين سر هيئة علمان كريم غانم، وحشد من فعاليات البلدة وأطباء من بينهم الدكتور شادي نمر.



وبعد كلمات الترحيب بالمرشح البستاني، عرض هذا الأخير برنامجه الانتخابي الذي يتمحور حول ضرورة إنماء قرى وبلدات العودة، وضرورة تهيئة الظروف الملائمة والحاجات الإقتصادية الضرورية لتجذير العائدين في مناطقهم. كذلك تحدث البستاني عن نظرته الرائدة لتأمين فرص العمل التي تشكل المطلب الأساس لكل الشباب، وختم مرشح التيار الوطني الحر قائلا أنه حين يعد يفي ووعدي لكم الإنماء.