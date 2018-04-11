معركة محتدمة ستشهدها بيروت الاولى في 6 ايار

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هو الر جل الاقتصادي من الطراز الاول، صاحب الباع الطويل والذي تخطى ال30 عاما بتجرية اقتصادية ناجحة وضعت لبنان هدفا اساسا لها لكنها عبرت حدود الوطن، انه نقولا شماس المرشح لدخول الندوة البرلمانية من بابها العريض ناقلا خبراته الاقتصادية للداخل السياسي.



عندما تسأل شماس عن تاريخه الاقتصادي ، يعود به الزمن 30 عاما، يسرد لك كيف تدرج متمسكا بكتابه هذا الذي خطه في العام 1995



من مرحلة التحصيل الى التخطيط فالتنفيذ، هكذا راكم شماس خبراته التي احب ان يطل بها على البيارتة بشعار لا يحمل الا "النمو وفرص العمل



ومن المرشح عن المقعد الاورثودوكسي على لائحة المستقبل والتار الوطني الحر في دائرة بيروت الاولى رسالة من القلب لاهل العاصمة



هذا في الاقتصاد، اما في السياسة ، فلنا مع شماس حديث اخر وموعد اخر، لن يكون بعيدا