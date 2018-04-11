هل تكون جلسة مجلس الوزراء غدا ً مُكهربة ؟

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بعدما ضرب رئيس الجمهورية على طاولة مجلس الوزراء في جلسة 27 اذار الماضي قائلا: اريد تأمين الكهرباء للناس ومش فارقة معي كيف، ها هو وزير الطاقة سيزار ابي خليل يتحضر لتقديم عرض في جلسة الغد الوزارية حول الاجراءات الواجب اتخاذها باسرع وقت لانقاذ القطاع، واضعا جميع الافرقاء السيسايين امام مسؤولياتهم



البند الاول من تقرير وزير الطاقة يتضمن اعادة اطلاق عملية انشاء معمل دير عمار 2، علما ان هذا المشؤوع كان قد توقف بسبب الخلاف حول ال tva ما دفع بالمتعهد للتوجه نحو المركز الدولي للتحكيم . اليوم يبجو ان هناك اصرارا هلى انهاء هذا الملف اذ تؤكد مصادر عدلية مطلعة لل او تي في ان وضعنا التحكيمي سيئ جدا وبالتالي فان لبنان سيتكبد اموالا طائلة في حال استمرار الشركة المتعهدة بشكواها ، من هنا ضرورة اعادة التفاهم معها لاستكمال الاعمال



خلافا لكل ما يشاع ويروج عن صفقات مشبوهة وعن تمسك وزارة الطاقة بالبواخر لتأمين طاقة اضافية بقدرة 850 ميغاوات ، يَذكر تقرير ابي خليل في بنده الخامس ضرورة تأمين هذه الطاقة ، انما من دون تحديد المصدر تاركا الخيارات مفتوحة من استجرارمن سوريا ، او من معامل على لاارض او في البحر ، في حين لا يزال بعض الافرقاء السياسيين يعيد معزوفة العودة الى دائرة المناقصات ما يعني تأخيرا اضافيا



هل تصل الامور الى حد التصويت؟ سؤال تجيب عنه مصادر وزارية مطلعة بالقول ان رئيس الجمهورية يولي المسائل الحياتية الاهمية القصوى وهي في هذا لااطار هو مستعد للذهاب حتى النهاية لتأمين هذه الحقوق للمواطنين، حتى ولو اقتضى الامر التصويت