ختم أحد أهم الفنادق في جونية بالشمع الأحمر بسبب شبكة دعارة!

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خاص "رادار سكوب":





تحت اسم اهم الفنادق في منطقة جونية - كسروان، شبكة دعارة متخفية ومتوكّرة اميط اللثام عنها بعد متابعة المعلومات المتواترة وأسابيع من الرصد والمراقبة.





منذ حوالي الاسبوع نفذّت القوى الامنية مداهمة لإحدى الشبكات التي تعمل بشكل ظاهر وعلني عبر رجال يقفون على الطرقات في اماكن حساسة لإستجلاب الزبائن بعد التأكد والإلتماس بأن الزبون ليس من مخبري الأجهزة الامنية.





وبناء على اعترافات الموقوفين التي تطابقت مع التقارير الأمنية، تم تكليف قوة متخصصة لمراقبة ورصد أحد أهم الفنادق في منطقة جونية عن كثب، وبعد التأكد من تغيير وجهة الفندق الى وكر للدعارة ومَرتع لفتياة تحت العرض والطلب، ومقراً لأحد شبكات الدعارة التي تعمل بطريقة متخفية ما يصعّب كشف امرها، تم تحديد ساعة الصفر بعد وضع خطة محكمة لمداهمة الفندق بناء لإشارة القضاء المختص وفق التفاصيل التي حصل عليها موقع "رادار سكوب".





أعطي الضوء الأخضر صباح اليوم، وتوجهت القوّة من مقرها في ثكنة حبيش الى الهدف في منطقة جونية. تم تطويق الفندق في حين تولت مجموعة أخرى مداهمته حيث ثبتت الوقائع والمعطيات وتم توثيق المخالفات وتوقيف عدد من أفراد الشبكة.





وبحسب معلومات "رادار سكوب" فإن حصيلة التوقيفات كانت 10 موقوفين بين رجال وإناث من أفراد الشبكة، في حين تم تسطير محاضر بحث وتحري لعدد من المطلوبين الذين كانوا قد تواروا عن الأنظار، فضلاً عن ختم الفندق بالشمع الأحمر بناء لإشارة من القضاء المختص.