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الوزير باسيل استقبل لجنة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية وطلب توسيع رقعة المراقبة

11
APRIL
2018
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لجنة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان برئاسة إيلينا فالانسيانا وحضور سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن.

بعد اللقاء تحدثت مستشارة الوزير باسيل لشؤون المنتشرين باسكال دحروج التي أوضحت ان الوفد بحث موضوع مراقبة الانتخابات في لبنان والخارج بعدما تقدم الاتحاد الأوروبي بطلب لهذه الغاية وسيتم نشر 26 مراقبا في الخارج وقد طلب الوزير باسيل توسيع رقعة المراقبة الى أبعد من نطاق دول الاتحاد الاوروبي، كالاميركيتين اللاتينية والشمالية والدول العربية، خصوصا وان الانتخابات النيابية تجري للمرة الاولى خارج الاراضي اللبنانية. وتمت مناقشة طروحات عدّة حول هذا الأمر منها أن يقوم الإتحاد الأوروبي بالمراقبة او المساعدة في قيام جهات أخرى بها، مشددة على اهمية المراقبة التي تقوم بها جهات دولية من اجل شفافية العملية الانتخابية.

وزير خارجية موناكو

والتقى الوزير باسيل وزير خارجية موناكو جيل تونيللي الذي أعلن ان زيارته الى لبنان هي لتمتين وتفعيل اواصر الصداقة والتعاون بين البلدين خصوصاً وان العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وامارة موناكو تعود للعام 1948، كما تناول البحث سبل تفعيل التعاون في مجالات الثقافة والصحة والتعاون المهني .

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