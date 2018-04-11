توقيع هبة بقيمة 38 مليون يورو لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

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وقع وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل ورئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران هبة بقيمة ٣٨ مليون يورو مقدمة من الدولة الالمانية ممثلة بالجمهورية الالمانية وبالبنك الالماني للتنمية من اجل مشاريع مياه وصرف صحي لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في وزارة الطاقة والمياه.

حضر حفل التوقيع ممثلين عن الدولة الالمانية، مستشاري الوزير وفريق عمل الوزارة.

الوزير أبي خليل شكر الجمهورية الفدرالية والبنك الالماني للتنمية على هذا التعاون وعلى هذه اللفتة والمساهمة في الهبة لمساعدة لبنان بالطرق والقنوات الدستورية مع وزارة الطاقة لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وهي هبة سوف تساعد في تخفيف العبء المالي في هذه المنطقة التي تحمل عبئاً كبيراً من جراء تواجد النازحين السوريين، وهي غير مصمّمة لتحمل الاعباء الهائلة من القاطنين وهذه الهبة سوف تساعد المؤسسة بإدارتها الجديدة لتنهض بالقطاع مما يساعدها على القيام بمشاريع عديدة لتنفيذ المشاريع لصالح الخدمة العامة،

فيشكل هذا التعاون سابقة ونموج يُحتذى به بالمشاريع اللاحقة.

واشار مدير قسم الشرق الاوسط في البنك الالماني للتنمية ستيفان ذيب ان هذه الهبة تساعد لبنان على تحمل العبء المتراكم عليه خاصةً لجهة عدد النازحين السوريين الكبير والذي يتكبده لبنان مشيراً انه لشرف وسعادة له بأن يشارك بتوقيع الاتفاقية لمساعدة لبنان مما يشكل مساهمة ولو جزئية في هذا الاطار.