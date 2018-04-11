النائب الدكتور وليد نجيب الخوري: مشروعنا ابعد ما يكون عن الترغيب وشراء الضمائر

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اكّد المرشح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوح جبيل الدكتور وليد نجيب الخوري ان مشروعه الانتخابي ابعد ما يكون عن الترغيب وشراء الضمائر. كلام الخوري جاء خلال استقبال شعبي حاشد في بلدة معاد، ضمن جولاته على قرى وبلدات القضاء.



ودعا فيه الخوري ابناء المنطقة لاكبر دعم شعبي للعهد يترجم بكتلة نيابيّة وازنة مثنياً على عطاءات ابناء البلدة وتاريخها وتراثها العريقين.

واضاف: " لقد كانت بلسمة آلامكم الجسدية في صلب اولوياتي كطبيب امّا اليوم فهمّنا الاكبر هو ألمنا الوطني القادرين اليوم وبوجود "دوائه" عهد العماد عون على شفائه.

امّا من نهر ابراهيم فجّدد الخوري دعمه للعهد وللرئيس عون ودعوته الاهالي لدعم العهد والتصويت بكثافة للائحة "العهد القوي" محذراً ابناء البلدة من "المتاجرين بهم" قائلاً: "من يشتري اليوم يبيع غداً" والسادس من ايّار فرصة امامكم لنفض التهميش المقصود بحقكم وبحق المنطقة."

وتوجه الخوري من غلبون بتحيّة لروح الشهيد في الجيش اللبناني "جان الخوري" ونوّه بالانجازات النوعية للبلدة مثمناً على تضحيات ابناءها ليصبح عهد العماد عون حقيقة.