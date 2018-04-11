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الرئيس عون استقبل رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات ايلينا فالنسيانو

رئيس الجمهورية: الدولة ستكافح كل مظاهر الفساد في الانتخابات ونضع امكاناتنا بتصرف البعثة لتسهيل مهمتها

فالنسيانو نوّهت بدور الرئيس عون لاقرار قانون الانتخاب الجديد واكدت حضور مراقبين اوروبيين في لبنان وفي السفارات والقنصليات في اوروبا

رئيس الجمهورية اطّلع من الوزير تويني على تطورات ملف حقوق التجار اللبنانيين في العراق

رحّب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتجاوب الاتحاد الاوروبي مع الدعوة التي وجهها اليه لبنان لتكليف بعثة منه مراقبة الانتخابات النيابية التي ستجري في 6 ايار المقبل.

وابلغ الرئيس عون رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات السيدة ايلينا فالنسيانو Elena Valenciano التي استقبلها مع افراد البعثة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان السيدة كريستينا لاسن، ان لبنان يتطلع الى ان تكون الانتخابات النيابية تعبيراً دقيقاً عن توق اللبنانيين الى ممارسة الديمقراطية وتحديد خياراتهم بقناعة وحرية، لاسيما وان القانون النسبي الذي يطبّق للمرة الاولى في لبنان، هو من ضمن الاصلاحات السياسية المهمة التي تصلح التمثيل الشعبي من جهة، وتعطي للناخب اللبناني حرية اختيار ممثليه من جهة اخرى.

واكد الرئيس عون ان الدولة ستكافح كل مظاهر الفساد خلال الانتخابات، علما ان هذا الامر يتطلب تعاونا بين الاجهزة الامنية والقضائية من جهة، والمواطن من جهة اخرى، واضعا امكانات الدولة بتصرف البعثة لتسهيل مهمتها، واعداد تقارير بالتعاون مع الجهات اللبنانية المختصة.

بدورها، شكرت السيدة فالنسيانو الرئيس عون على استقباله وعلى الدعم الذي قدمه لعمل البعثة، منوهة بالدور الذي لعبه رئيس الجمهورية لاقرار قانون النسبية للمرة الاولى في تاريخ لبنان. واشارت الى ان البعثة باشرت مهمتها في لبنان، وستبقى حتى نهاية الانتخابات لرفع تقارير عن سير العملية الانتخابية، على ان تقدم تقريرا نهائيا بعد انجازها. وقالت ان مئات المندوبين سينتشرون في مراكز الاقتراع داخل لبنان بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك للاطلاع ولتلقي الشكاوى عند الضرورة. كذلك سينشر الاتحاد الاوروبي مراقبين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في اوروبا، لمتابعة عملية الانتخاب التي ستجري هناك للمغتربين اللبنانيين الذين سجلوا اسماءهم للاقتراع. واكدت السيدة فالنسيانو ان عمل البعثة سوف يشمل ايضا متابعة الطعون التي يمكن ان تقدم الى المجلس الدستوري بعد انتهاء العملية الانتخابية.

الوزير نقولا تويني

الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات تابع فيها الاوضاع الداخلية والتطورات الاقليمية والوضع في القدس والضفة الغربية.

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني الذي اطلعه على التطورات المتعلقة باللقاءات الجارية مع الحكومة العراقية استكمالا للزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عون الى بغداد قبل مدة، لاسيما لجهة ديون التجار اللبنانيين في العراق وما استجد عليها من اجراءات، والمراسلات التي تمت بين الحكومة اللبنانية ورئيس الوزراء العراقي حيدر عبادي ووزراء الاقتصاد والمالية، في شأن موجودات المصارف اللبنانية في البنك المركزي في اربيل وسبل استرجاعها، اضافة الى ديون الصناعيين والتجار اللبنانيين لدى الدولة العراقية ما قبل 2003 وما بعدها. كما تطرق البحث الى مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال الوزير تويني انه سلم الرئيس عون ملفا شاملا حول هذه المسائل ليكون على بيّنة من تطورها.

وفد حركة حماس

والاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة، كانت محور بحث بين الرئيس عون ووفد من حركة " حماس" برئاسة عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات العربية والاسلامية في الحركة السيد عزت الرشق، الذي نقل الى رئيس الجمهورية رسالة شفهية من الرئيس اسماعيل هنية حول الوضع في قطاع غزة.

نصري خوري

واستقبل الرئيس عون الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني- السوري نصري خوري الذي اطلعه على عمل الامانة العامة.