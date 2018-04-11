المتسلقة الراسي ترفع العلم اللبناني الموقع من الرئيس عون على علو 5350 متراً

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انهت المتسلقة اللبنانية زينب عبد الرؤوف الراسي، المرحلة الاولى من رحلتها لتسلق قمة جبل "آيلاند بيك" Island Peak في "هملايا" والبالغ ارتفاعها 6189 متراً. وقد وصلت الراسي الى المحطة الاولى من رحلتها، وحملت معها العلم اللبناني الموقع من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ارتفاع 5350 متراً، وتحدت الظروف المناخية القاسية والصقيع الذي يسيطر على هذه المرتفعات.

يذكر ان المتسلقة الراسي متطوعة في الصليب الاحمر اللبناني- فرع سبيرز، وكانت زارت الرئيس عون منذ نحو شهر، في حضور رئيس الصليب الاحمر الدكتور انطوان الزغبي ووضعته في اجواء رغبتها رفع العلم اللبناني على قمة جبل "آيلاند بيك"، وشجّعها رئيس الجمهورية على الخطوة التي تنوي القيام بها، مشيداً بحسها الانساني والوطني في آن، ووقّع لها على العلم.