بعدما قتل ابن الـ 12 عاماً خنقاً ورماه في بلدة لبنانية.. هذا ما حصل!

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "بتاريخ 5/4/2018، حصلت جريمة مروعة في بلدة القصر - الهرمل، حيث أقدم مجهول على قتل الفتى القاصر: م. ن. (١٢ سنة) خنقاً بواسطة سلك كهربائي، ورميه في أحد الابنية قيد الإنشاء.





في خلال أقل من ١٢ ساعة على ارتكاب الجريمة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي من معرفة هوية المشتبه به وتحديد مكان وجوده، وتوقيفه في البلدة المذكورة، ويدعى: م. ف. (عمره حوالي 16 سنة، سوري، حسب أقواله)





بإستماعه بحضور مندوب الأحداث، اعترف بإقدامه على قتل الضحية خنقاً بواسطة سلك كهربائي - نتيجة خلاف شخصي - وسحب جثته الى بناء قيد الإنشاء، بعد أن حاول وضعها في داخل كيس من القماش لإخفائها عن الانظار.





أحيل الموقوف على مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص".