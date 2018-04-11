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آلان عون من وادي شحرور: بناء الدولة مسار تراكمي نقوم به حجرة وراء حجرة، مؤسسة وراء مؤسسة

11
APRIL
2018
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نظّم التيار الوطني الحر لقاء حواري مع النائب آلان عون المرشّح الماروني عن دائرة بعبدا في صالون كنيسة مار انطونيوس الكبير- وادي شحرور العليا حضره رؤساء بلديات وادي شحرور العليا سامي ابو مراد، ووادي شحرور السفلى سيمون ابي راشد، وحارة الست بسام غاوي وبسابا كلود أبو انطون وبطشيه-المرداشة ميشال خوري وعدد من مخاتير البلدات جوني الفعالي (وادي شحرور العليا) وجان الشماس وخليل الغاوي (وادي شحرور السفلى) ووفاء القارح (كفرشيما) وميشال سليم (بسابا) وملحم عرموني (بطشايه) ونبيه ضوّ (المرداشة) والأب إميل أبو مراد وعدد من الفعاليات المحلية وأعضاء البلديات وحشد من أهالي البلدة.
 
وهذا بعض ما ورد في كلمة النائب عون:
 
- الإستحقاق الإنتخابي مفصلي في مسيرة العهد ولا نملك ترف إضاعة الوقت بالمماحكات لأن المطلوب كثير والوقت قصير
 
- منذ التسوية الرئاسية، ننقل لبنان من مكان إلى آخر في السياسة والدولة والإدارة والإنماء وهذا نمط وأفعال وليس فقط شعارات وأقوال
 
-التحدّي والأولوية في المرحلة المقبلة هي إقتصادية ومؤتمر سيدر هو خطوة أولى ضمن خطة إستثمارية تهدف إلى تحفيذ النمو وإعادة تنشيط الإقتصاد وخلق فرص عمل
 
-نعمل بجهد في كل موقع نتولّى مسؤوليته ونسعى لتحسين وضع مؤسسات الدولة ونواجه الصعوبات حتى القضاء عليها مهما طال الزمان...
 
-لم نحصل على إستقلالنا من يوم إلى آخر بل دامت معركتنا ١٥ سنة منذ ١٩٩٠ ولم نحصل على شراكتنا الا بعد ١٢ سنة منذ ال٢٠٠٥ وسنحقق بناء الدولة التي نطمح لها مهما إحتجنا من الوقت... فلا مكان لليأس والإحباط في قاموسنا والسبيل اليها هو المثابرة والعزيمة....
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