بالتفاصيل - هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم صباحا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم حيث يتحول الى طقس مستقر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة. تنحسر الامطار ظهرا في المناطق الساحلية اما في المناطق الداخلية والجبلية فتنحسر الامطار مساء ويتكون الضباب.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم صباحا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح احيانا.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الارز من 3 الى 11 درجة، في الداخل من 22 الى 9 درجات.

-الرياح السطحية شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع متوسط يسوء أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و85%.

-حال البحر معتدل حرارة سطح الماء 24 درجة.

-الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06:15 ساعة غروب الشمس: 19:06

