منع مرور جزئي بعد ظهر اليوم على هذه الطريق في صيدا

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها ان إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال حفريات لتمديد شبكة الصرف الصحي على الطريق الممتد من "مرآب الترك" في صيدا بإتجاه تقاطع الصبّاغ، وذلك اعتباراً من الساعة 16.30 من تاريخ اليوم الأربعاء 11/4/2018، ولحين الانتهاء.

وستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور بشكل جزئي في منطقة الحفريات وإجراء التحويلات اللازمة أمام حركة السير.

وتابع البيان "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. "