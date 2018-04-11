حوت نادر يعبر في بحر صور

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اذاعت جمعية غرين آريا بيانا امس أشارت فيه إلى أنه تم توثيق عبور حوت نادر قبالة شاطىء الناقورة في قضاء صور جنوب لبنان، ولفتت إلى أن عبوره يعتبر ظاهرة طبيعية، ولا يشكل أي تهديد لمرتادي البحر صيادين وهواة السباحة والغطس.



وبحسب بيان الجمعية، فقد وثق الصياد حسين قصاب مشاهداته للحوت حين كان في رحلة صيد ما بين صور والناقورة قرابة الثانية بعد الظهر من يوم أمس، عندما فوجىء بحركة كبيرة وسط المياه غير بعيد من مركب الصيد، الأمر الذي أثار فضوله لمعرفة سبب هذه الحركة، فاقترب بالمركب ناحية مصدر الحركة، ففوجىء بحوت ضخم يسبح على سطح المياه، وبادر للتو إلى تصويره وتوثيق مروره في أكثر من شريط فيديو قصير.



وأشار البيان إلى أن ما شد انتباه قصاب في أول الأمر شكل رأس الحوت ومقدم فمه ولونه الرمادي والبني ووجود بقعة بيضاء كبيرة عند منطقة البطن، وقدر طول الحوت بنحو سبعة عشر مترا.



وأضاف البيان: للوقوف على نوع الحوت وخصائصه توجهنا إلى الخبير في علوم الأحياء البحرية في الجامعة الأميركية في بيروت والاخصائي في الأنواع الغازية البروفسور ميشال باريش، فأشار إلى أنه استند في تحديد نوع الحوت إلى ما ظهر في الفيديو المصور والذي أرسلناه له، وقال أنه ينتمي هذا الحوت إلى نوع هيركول شائع (Fin whale، ويعرف بالفرنسية ب Cachalot، وهو من فصيلة Balaenoptera physalus، يبلغ طوله الكلي من 15 إلى 19 مترا، وطوله الأقصى 24 مترا، ولفت إلى أنه كان طافيا على سطح المياه.



وأردف البيان: وبحسب باريش أيضا، يعيش بعيدا عن الشاطىء، وبشكل أساسي في المياه العميقة، وعلى أعماق تتراوح بين 400 و2500 متر، ويمكن أن يشاهد بالقرب من الشاطىء، وهو ولود، وعادة ما يشاهد وحيدا أو في أزواج أو صحبة بضعة أفراد، ويتغذى على القشريات والأسماك الصغيرة، مؤكدا ان لا أهمية له في الصيد، ولافتا إلى أنه تنجم بعض حالات النفوق عن الارتطام بالسفن، أو الوقوع عرضا فريسة معدات الصيد.



وختم البيان: إنه موجود في البحر الأبيض المتوسط، وينتشر في غربه وأواسطه بشكل أساسي وعرضي، وهو في مياهه الأخرى، وثمة مجتمع متميز من نحو عشرة آلاف من الأفراد البالغة مقيم في المتوسط، وهو عالمي الانتشار، ولكنه مهدد بشكل حاد جدا عالميا.