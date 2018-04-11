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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 نيسان 2018

11
APRIL
2018
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 الأنوار: تأكيد على دعم لبنان في لقاء الحريري مع ماكرون وولي العهد السعودي

 

 



الديار: تغيير قواعد الاشتباك والطيران السوري سيدافع عن نفسه من البقاع ولبنان
الطيران الروسي سيبدأ بالتصدّي للطائرات الإسرائيلية حتى لو حلقت فوق جبيل وجونيه
منظومات الدفاع الروسية تتلقى أوامر جديدة بإسقاط أي طائرة فوق الأراضي اللبنانية

 



الأخبار: كُوني دمشقَ... فلا يَعبرون
«طيور الأطلسي» فوق بلاد الشام

 

 


البناء: فيتو متبادل يُسقط مشروعين روسي وأميركي في مجلس الأمن... ودمشق تنتظر بعثة أممية في دوما
ترامب يحبس أنفاس العالم بمغامرة عسكرية في سورية... وسورية والحلفاء جاهزون لكل احتمال
نصرالله: 6 أيار استحقاق مصيري... والناشف وحردان للتصويت لثلاثية الشعب والجيش والمقاومة

 

 


النهار: صعوبات تجعل "رشوة" قانون العفو تتعثّر

 

 



الجمهورية: المنطقة على فوه بركان

 

 

 

اللواء: الأليزيه قبل العشاء الثلاثي:السعودية شريك مهم جداً للبنان
محطة دير عمار واقتراع المغتربين أمام مجلس الوزراء غداً... وحمادة يُؤكِّد على حق الأساتذة بـ 3 درجات

 

 

المستقبل: ماكرون يدعو الحريري إلى محادثات الإليزيه: استقرار الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي
شراكة فرنسية ـ سعودية: توافق في سوريا واليمن وإيران

 

 


the daily star: Hariri, MBS, Macron stress cooperation

 

 

l'orient le jour: Harb met en garde contre la poudrière du vote des Libanais de l’étranger

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