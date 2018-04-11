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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 نيسان 2018

11
APRIL
2018
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر أممية إن كلام السفيرين الروسي والسوري في مجلس الأمن غيّر المعادلات الكبرى حول سورية بالتركيز على صدمتين كبيرتين لا يمكن تجاهلهما الأولى تأكيدات الخبراء الروس أن لا أثر لهجمة كيميائية في دوما ولا مصابين، والثانية الاستعداد لتأمين وصول سريع لبعثة تحقيق أممية إلى دوما وتوفير شروط تحرّكها وحصولها على كل ما يلزم لوضع تقرير محايد وموضوعي. وأن الارتباك الناتج عن هذا العرض بدا واضحاً في مواقف باريس وواشنطن.


خفايا

لفت خبير اقتصادي بارز إلى أنّ أهمية مؤتمر «سيدر 1» تكمن في مشاركة القطاع الخاص بأكثر من 40 في المئة من البرنامج، بما يوازي ما بين 6 الى 7 مليارات دولار، وذلك وفقاً لقانون الشراكة، الأمر الذي يشكل تحوّلاً غير مسبوق في اتجاه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في عدد من المشاريع الملحوظة في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والنفايات الصلبة… وبالتالي لن يكون هناك أيّ عبء على الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من عجز كبير يعيق زيادة حجم الإنفاق الاستثماري.

 

 

النهار: أسرار الآلهة

تفويض بالكحول

على جدول مجلس الوزراء غداً تفويض المدير العام للزراعة الصلاحيّات المتعلّقة بالمشروبات الكحوليّة لتجنّب الوزير المهمّة.


تعاقدات جديدة

رغم قرار وقف التوظيف فإن جدول أعمال مجلس الوزراء يتضمّن بنوداً عدّة تقضي بالتعاقد الوظيفي مع العشرات وفي قطاعات مختلفة....


حملات على الحساب العام

يتنقل عدد من الوزراء بالسيارات الرسميّة للقيام بحملاتهم الانتخابيّة على حساب الخزينة العامّة....

 

 


الجمهورية: أسرار

محاولة

حاول مرشحو لائحة أساسية في كسروان تركيب ماكينات إنتخابية في القرى لكنهم فشلوا بسبب الخلافات.


خلاف

أدى خلاف مالي بين رئيسة لائحة ونائب سابق إلى سقوط التحالف بين الطرفين واندلاع حرب كلامية تشهد عليها كواليسهما.


حكم

أدى خلاف مالي بين رئيسة لائحة ونائب سابق إلى سقوط التحالف بين الطرفين واندلاع حرب كلامية تشهد عليها كواليسهما.

 

 


اللواء: اسرار

همس

يردّد أحد المراجع أنه مرتاح لاقتناع جهة حزبية كبيرة بوجهة نظره في ما خصَّ الابتعاد عن منطق المقاطعة.


غمز
تفاجئ الاستطلاعات رؤساء الكتل الكبرى بأن النتائج ستقلّل من حجم طموحاتهم.


لغز
تطغى الإشكالات بين الماكينات الانتخابية، على الأحاديث في الشارع البيروتي، من زاوية الاستياء مما يجري.

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