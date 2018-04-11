عملية استعادة اليرموك تقترب من ساعة الصفر

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كشفت مصادر أهلية لـــ«الوطن» أن بدء عملية استعادة جنوب العاصمة تقترب من ساعة الصفر، بالتوازي مع تعزيزات عسكرية ضخمة توجهت نحو المنطقة، وحشد «قوات درع الأقصى» الجناح العسكري لحركة فلسطين حرة، تمهيداً للمعركة في مخيم اليرموك جنوب دمشق.



إلى ذلك قالت مصادر أهلية من داخل المخيم: إن تنظيم «داعش» أجبر أهالي سكان حي قطاع الشهداء في المخيم على ترك منازلهم.



وبحسب المصادر فإن عناصر التنظيم أجبروا الأهالي في الأبنية الممتدة من شارع لوبية حتى ثانوية اليرموك للبنات على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، في الوقت ذاته أعلن التنظيم منطقة قطاع الشهداء منطقة عسكرية مغلقة.