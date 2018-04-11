living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التصعيد في المنطقة لا يُهدّد الإنتخابات وقرع طبول الحرب لا يعني اندلاعها

11
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

محمد بلوط-

تتواصل الحملات الانتخابية المحلية على وقع قرقعة طبول الحرب في المنطقة نتيجة تصاعد التهديدات الاميركية واستئياف النشاط العدواني ضد سوريا.
وفي ظل هذه الاجواء المحمومة يعود السؤال، هل يسبق الانفجار الانتخابات النيابية ام ان ما نشهده يندرج في إطار المناورات وما يمكن وصفه حرب عضّ الاصابع في المنطقة؟


قبل ايام تحدث الرئيس الاميركي عن عزمه سحب القوات الاميركية قريبا من سوريا ثم ما لبث ان عدّل موقفه بقرار معاكس يقضي باستمرار بقاء هذه القوات بحجة ان هناك حاجة لاستمرار تواجدها في الوقت الحاضر من دون ان يقدم تبريرات واضحة وصريحة لأسباب تعديل موقفه.


ووفقا لمصادر ديبلوماسية مطلعة فإن هذا التغيير السريع لموقف ترامب مرتبط بتدخل اسرائيلي مباشر ومداخلات من جهات اقليمية اخرى تحت عنوان مواجهة التمدد الايراني جنوبا.


وتقول المصادر ان الغارة الاسرائيلية على مطار «التيفور» السوري هو جزء من الضغوط التي تمارسها تل ابيب لزيادة وترجيح سياسة التصعيد داخل الادارة الاميركية بعد ان نجح الجيش العربي السوري بمؤازرة حلفائه وبغطاء روسي صريح في استعادة الغوطة الشرقية وطرد المجموعات الارهابية منها.


وفي اعتقاد المصادر ان القرار باستئياف الاعتداءات الجوية على سوريا رغم الضربة التي تلقتها بإسقاط طائرة الـ «اف 16» مؤخرا يؤشر الى ان اسرائيل تحاول الدفع باتجاه زيادة حجم التوتر والضغط في كل الاتجاهات لاستدراك ملحقة ما بعد تطهير الغوطة الشرقية وتأمين دمشق بصورة نهائية وحاسمة.


وتترافق هذه الاجواء مع تقارير مفادها بأن العدو الاسرائيلي يتوقع ان تلي مرحلة حسم معركة الغوطة مرحلة ثانية تتصل بالمناطق الجنوبية المحاذية للحدود مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في الجولان.


وتتذرع اسرائيل بأن هذه المرحلة ستنتهي الى تمدد الوجود الايراني بقوة الى هذه الحدود، وبالتالي الى تجاوز ما يسمى بالخطوط الحمر مع الكيان الصهيوني.


ووفقاً للمصادر الديبلوماسية المطلعة فان التصعيد الاميركي الاخير، وفق المؤشرات والمعطيات القائمة، غير مرشح للوصول الى حدود تفجير حرب واسعة في سوريا والمنطقة، وان ما نشهده حتى الان ربما يندرج في اطار سياسة الابتزاز التي يمارسها الرئيس الاميركي لحلفائه في المنطقة، او في اطار المساومة والتفاوض مع روسيا وحلفائها في المنطقة خصوصاً بعد اجتماع اسطنبول الثلاثي الذي جمع رؤساء روسيا وتركيا وايران.


ويعزز هذا الاعتقاد الرد الروسي القوي والحاسم ليس في مجلس الامن فحسب بل ايضاً من خلال الاستنفار الجوي فوق سوريا خصوصاً على طول الخط الساحلي ليس تحسباً لاي عدوان اميركي محتمل فحسب بل لتوجيه رسالة مسبقة مفادها عدم تمادي الادارة الاميركية في انجرافها نحو مزيد من التوتير والتصعيد في المنطقة.


وتلفت المصادر الى ان مسارعة واشنطن وباريس الى النفي والتنصل من مسؤولية الهجوم على مطار «التيفور» يعكس بوضوح انهما لا تريدان الانجرار اوتغطية اية مغامرة اسرائيلية غير محسوبة في سوريا والمنطقة.


وترى ان هذه اشارة من الاشارات ايضاً على استبعاد نشوب حرب واسعة في سوريا، لكن ذلك لا يعني عدم توقع حصول ضربات جوية على اهداف عسكرية للجيش السوري.


وفي ظل هذا المشهد ترى مراجع سياسية لبنانية ان الانتخابات على السكة، وان المعطيات القائمة تؤشر الى ان الاستحقاق الانتخابي سيكون في موعد 6 ايار، وبرأيها ان العوامل الداخلية والخارجية تشجع على اجراء الانتخابات في موعدها، وان ما يجري في المنطقة لا يدل على انها ذاهبة الى حرب واسعة.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout