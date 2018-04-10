باسيل التقى مرشحين كورانيين في اطار جولاته الانتخابية: هدفنا الشراكة في الحكم وإحقاق مشروع الدولة

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وطنية - التقى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، منسق هيئة قضاء الكورة في التيارالوطني الحر المحامي جوني سهيل موسى في منزله في بلدة كوسبا، وذلك في اطار جولاته ولقاءاته الانتخابية، حيث كان أعد له لقاء حاشد مع اهالي البلدة، حضره مرشح التيار في الكورة المحامي جورج عطاالله والمرشحة غريتا صعب.



بداية كلمة لصاحب الدعوةالمنسق موسى اشار فيها الى "أن منزله شهد لانطلاقة عمل نضال الحالة العونية، فكان من منازل معدودة يجتمع فيها رفاق النصال مداورة، كما شهد انتخاب المحامي جورج عطا الله كاول منسق للتيار في الكورة لعشرين سنة خلت"، متمنيا "ان يكون هذا اللقاء شاهدا على انتخاب عطالله كأول نائب للتيار عن الكورة، وان ذلك لا يتم الا من خلال انتخابكم له الذي يجسد انتخابا لنهج التيار وعمله في بناء الدولة وبلوغ المواطن لحقه دون منة من أحد".



باسيل

ثم تحدث الوزير باسيل مشددا على ضرورة "الشراكة في الحكم، وإحقاق مشروع الدولة".

مؤكدا "أن فكر التيار الوطني الحر ليس بعيدا عن أهل الكورة، الذين يقومون بدورهم كمواطنين تحت سقف القانون"، مشيرا الى "أن تواجدنا السياسي اليوم ليس لإغلاق بيوت الناس وليس لمحاربة العائلات السياسية المعروفة في المنطقة، انما لخلق حالة سياسية جديدة"، واعدا "ان يكون للكورة حصتها الكافية من المشاريع الإنمائية التي تستحقها".



اما المرشحه غريتا صعب فطالبت ابناء بلدتها بانتخاب وجه جديد بعيدا عن التقليد المتوارث في كوسبا.



واشار مرشح التيار في الكورة المحامي جورج عطاالله الى "أن رئاسة الجمهورية انما هي الركيزة الوطنية الأساسية في إعادة بناء الدولة"، مؤكدا "أن نضال التيار السياسي اليوم انما هو معركة لتحرير الانسان بعد تحرير الارض".



ولفت الى "ان الهدف المنشود يبقى احقاق مشروع الدولة والانسان، وذلك من خلال مشاركة المواطنين في الانتخابات النيابية المقبلة وتحقيق التغيير لمن إختبرهم الكورانيون على مدى سنوات، من دون ان يكونوا على قدر آمال وطموحات ابناء كورة العلم والزيتون".



وبعد اللقاء زار الوزير باسيل يرافقه المرشح المحامي جورج عطاالله والمنسق المحامي جوني موسى حليف التيار مرشح تيار المستقبل في الكورة النائب نقولا غصن في دارته، وجرى التداول في آخر المستجدات الانتخابية والكورانية وكيفية تنسيق الجهود وتوحيدها للوصول الى الهدف المنشود.