شامل روكز من ريفون: وزراء تكتل التغيير والاصلاح أنجزوا لكن اين انجازات من يتهمونهم بعناوينهم الفضفاضة

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العميد روكز في افتتاح مكتب انتخابي له في ريفون: طرحنا مسالة ربط منح الاقامة بتملك الأجانب لشقق سكنية حرصاً على الكيان لا من باب التخويف

مفهوم الدولة وُلد معنا ولا يمكن لأحد أن يجسل نقاطاً علينا فيه

لا تعنينا البواخر ولا المولّدات بل وحدها الكهرباء 24/24

وزراء تكتل التغيير والاصلاح أنجزوا لكن اين انجازات من يتهمونهم بعناوينهم الفضفاضة

توضيحاً لموقفه في العاقورة من ربط منح الاقامة بتملك الاجانب لشقق سكنية في لبنان، شدد العميد شامل روكز على انه لم يطرح المسألة من باب التخويف بل في اطار السعي لعمل استباقي حتى لا تتكرر سوابق شبيهة بالتجنيس، حيث صدر قانون لالغاء الجنسية لغير مستحقيها لكنه لم ينفذ حتى اليوم." ودعا الى "معالجة هذا الموضوع بطريقة علمية وصريحة وواضحة وشفافة امام الشعب اللبناني حتى لا يكون تملك الشقق فرصة لاقامة طويلة فتتحول من اقامة بالمعنى التجاري الى اقامة بالمعني السياسي والكياني". وهو "أمل في ان يعيد مصرف لبنان العمل بالقروض السكنية لاعادة تشغيل القطاع العقاري وتمكين اللبنانيين من شراء هذه الشقق قبل الاجانب. وأضاف: "نحن نؤيد الشق التجاري من هذا الطرح لكن لا يمكن ان نكون بريئين الى حد الاقتناع بهذا الحد على اعتبار ان هذا الاجراء معتمد في اوروبا. فدول اوروبا ليست محاطة بسوريا وفلسطين ولا نازحين لديها او مخيمات فلسطينية تشكل خطراً كيانياً عليها مستقبلاً. " وأوضح انه يطرح الأمر من باب الحرص الزائد على الكيان، ولذلك لا بد من دراسة متأنية اكثر لهذا الاجراء، ونحن نضعه بتصرف الرئيس عون الامين على الدستور والكيان والبلد للتدقيق به. ومتى وقع من رئيس الجمهورية نرفع العشرة لثقتنا التامة به."

العميد روكز أكد ان مفهوم الدولة وُلد مع الحالة العونية والتيار الوطني الحر، وقال: "اقرأ شعارات مثال دولة لا دويلة، ولاصحابها أقول إننا نحن مفهوم الدولة وهو ولد معنا ومع مبدأ لبنان اكبر من ان يبلع اصغر من ان يقسم، والكل يعرف طبيعة الاحداث يوم انطلق هذا المبدأ والذي يعيد نفسه في كل لحظة." وأضاف العميد روكز: " نحن الدولة ونحن فكر الدولة وفكر مؤسسات الدولة. ونملك حصرية هذا الفكر ونحن نحمل لواءه بكل معنى الكلمة الآن وفي المستقبل." العميد روكز لفت الى أن أحداً لا يملك في مفاهيم النزاهة والشفافية والكفاءة والشجاعة والوطنية والوطن أكثر من ابناء كسروان جبيل والتيار الوطني الحر والحالة العونية بشكل عام، "فنحن خلقنا هذه المفاهيم ونعيش بها ونتشاركها مع كل اللبنانيين الاوادم. ولا يمكن لأحد ان يسجل نقاطاً علينا في هذه العناوين."

في ملف الكهرباء وما يُروَّج عن اصرار التيار الوطني الحر على بواخر الطاقة، شدد العميد روكز على أن "آخر ما يهمنا هو البواخر، لأن ما يهمنا هو الكهرباء وتأمينها للناس 24/24. فلا البواخر تعنينا ولا المولدات بل فقط الكهرباء." وهو ناشد وزير الطاقة ان يعلن عن المشاريع التي حضّرها ويعمل عليها لتأمين الكهرباء لمستقبل ابنائنا لا للانتخابات. وقال: "نحن نتحدث بمشاريع لا بتهم."

العميد روكز أمل في أن تبدأ المعامل بانتاج الطاقة على الغاز لا على الفيول بما يوفّر 40% من مصاريف الطاقة، علماً ان كارتالات الفيول موزعة على امتداد الاراضي اللبناني وهي تضع حاجزاً امام استخدام الغاز لتشغيل معامل الكهرباء.

العميد روكز لفت الى أن "عرقلة مشاريع الكهرباء تهدف الى افشال العهد، فهم حتى الساعة منعوا اجراء المناقصة لمعمل دير عمار. لكنني اجزم ان العهد لن يفشل والانتخابات ستكون الشاهد الاساسي على انطلاقته بقوة من خلال تكتل نيابي كبير ومجلس نيابي مهم وحكومة تكون حكومة العهد الاولى كما قال الرئيس عون." وشدد على أن حل الكهرباء سيتم كما يجب وسيكون برعاية الرئيس عون اكان عبر الطاقة الشمسية او الهوائية والغاز للمعامل، حتى لا تبقى الكهرباء موضوع متاجرة للبعض لاتهام فريقنا السياسي بعدم الانجاز."

واضاف العميد روكز ان "وزارات تكتل التغيير والاصلاح قامت بمشاريع كثيرة لكنني اريد ان اعرف ما هي المشاريع التي طرحتها الوزارات الثلاثة التي يتغنون بها منذ تسلمهم لها. فلم يطرح اي مشروع الا تفريغ الدولة ومعارضة مشاريع وزراء التكتل." وأضاف "إذا كان وزراؤنا يعملون بصمت فهذا لا يعني ان يضيع حقهم بعناوين فضفاضة تتهمهم بعدم الانجاز."

وأكد العميد روكز أن كل المؤشرات هي مؤشرات عرقلة لا مؤشرات افساح المجال امام العهد للعمل بخطوات سريعة. فما يبدو هو تجمع لعرقلة العهد، لكن احداً لن يستطيع عرقلته لأن هذا العهد هو ملك كل اللبنانيين لا عهداً لتكتل التغيير والاصلاح او التيار الوطني الحر بل عهد العطاء لكل الناس، وهو ليس أمراً جديداً على العماد عون.

ولفت العميد روكز الى ان مؤتمر سيدر هو للنهوض بالاقتصاد عبر الاستثمارات وتأمين فرص العمل للشباب اللبناني، وهو يمكن ان يكون فرصة مهمة للبنانيين لا فقط المقيمين في لبنان بل ايضاً استقطاب المنتشرين في الخارج للعودة الى لبنان، وفرصة للنهوض بالاقتصاد بطريقة صحيحة وبقوة بالاضافة الى كل الاستثمارات التي يمكن ان تُطرح في لبنان او في سوريا او في قطاع النفط. وهو اشار الى 900 الف فرصة عمل يمكن ان تتوفر خلال تنفيذ نتائج مؤتمر سيدر، خصوصاً ان اهم مرتكزاته استئصال الفساد وضبط النفقات وتخفيف المديونية. ولذلك لا بد من ضبط الفساد.

وشدد العميد روكز على اننا "نريد ان نستبق الفساد ونحاربه بمنع اي احد من ان يطال اصواتنا لتكون حرة وكريمة وغير ملوثة بالاموال الانتخابية فنصل الى مجلس نيابي يمثل آمالكم ويكون قادراً على محاربة الفساد. أنا اعرف كسروان وجبيل واعرف ان كرامتهم غالية وابناؤها لن يسمحوا لاحد بشراء اصواتهم.

العميد روكز جدد تأكيد اهمية الحاصل الانتخابي، متمنياً على ابناء كسروان وجبيل ان يختاروا تفضيلياً من يشبهمم بحرية وثبات ووجدان. وأضاف: "باراداتكم ووجودكم وصمودكم وتحديكم نصل الى تكتل نيابي كبير ليكون الصوت التفضيلي لرئيس الجمهورية."

العميد روكز رفض الرد على ما يصدر في حقه من سخافات، احتراماً لرقي ابناء كسروان وجبيل واخلاقهم.، آملاً في ان تنسحب هذه الروحية الاخلاقية ومظاهر الرقي والترفّع على المرحلة المقبلة وفي كل اللقاءات والمهركانات والتعاطي والمنافسة مع الآخرين انطلاقتنا ومهرجانتنا وتعاطينا ومنافستنا مع الآخرين.