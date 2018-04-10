صحناوي شاكراً المجتمع الدولي: نحن بلد تعددي والتنوع ايجابي شرط الا يساء استخدامه لتغطية المرتكبين، كما حدث حين حرم الشعب من الانترنت السريع

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شكر نائب رئيس التيار الوطني‏ الحر نقولا صحناوي المجتمع الدولي على مساعداته داعياً الى استثمارها بالطرق الصحيحة وفي حوار عبر فايسبوك مع الصحافي في صحيفة النهار غسان حجار قال صحناوي : نحن بلد مركب والتنوع ايجابي شرط الا يساء استخدامه لتغطية المرتكبين، كالذي حدث معنا حيث لم نستطع منع عبد المنعم يوسف من حرمان الشعب اللبناني من الانترنت السريع. واضاف صحناوي انه كلما زاد حجم القوة الاصلاحية استطاعت تفكيك منظومة الفساد وجزء من ذلك يكون بالاصلاحات وآخر من خلال القضاء.

وفي سياق آخر لفت صحناوي الى اننا قدمنا اكبر عدد مرشحين كتيار وطني حر بالإضافة الى المرشحين المستقلين على لوائحنا وهم وافقوا الانضمام الى تكتلنا لنستطيع تحقيق المشاريع والتقدم سوية بلبنان وشرح انه انضم الى التيار الوطني الحر لانه رأى انه يمثل تطلعاته للبنان بحيث يهمه يساعد مجتمعه في وقف الهجرة ووقف تدهور الوضع فيه كما اكد ان كرم الزيتون يجب ان تكون في صلب الصفحة الجديدة التي يجب ان نفتحها للاشرفية.

وفي خلال الحوار ايضاً فصل الوزير صحناوي برنامجه الانتخابي والانمائي لمنطقة الاشرفية وتحدث عن اهتماماته بالتكنولوجيا التي تعززت عند تسلمه وزارة الاتصالات سابقاً كما شدد على اهمية الشركات الناشئة التي تساهم في ايصال الشباب اللبناني الى العالمية.