قبل ستة وعشرين يوماً من السادس من ايارن هل فهم اللبنانيون القانون الجديد؟

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بين ضياع المقترع والامل بالتغيير، العد العكسي للإنتخابات قد بدأ والعيون شاخصة نحو أيار 2018



يبدو واضحا ان بعض الناخبين لا يعرفون حتى اليوم تفاصيل القانون الإنتخابي النافذ، وبأية طريقة سينتخبون وما هو الصوت التفضيلي وكيف سيترجمونه، والاهم البعض لا يعرف كيفية الانتخاب وفق النظام النسبي الذي للمرة الاولى ينتخب فيها اللبناني على اساس هذا القانون فيما اعتاد لسنوات طويلة على الانتخاب وفق القانون الاكثري



ويبقى السؤال، هل ستقلب الانتخابات الواقع السياسي راسا على عقب، وتخرج بمفاجآت ليست في حسبان أحد؟