A + A -

إذا كان البعضُ يُخطئُ برقمِ مادةٍ في قانون الموازنة، فكيف يكون كلامُه حول مضمونِها صحيحاً؟ .



وإذا كان لا يعرفُ الفرقَ بين مادةٍ قانونية قبل تعديلها وبعدَه، فكيف تؤخَذ مطالعاتُه على أنواعها، على مَحمل الجِدّ؟ ...



سؤالان مِن حق اللبنانيين اليوم طرحُهما بكل صراحة، على مَن اختار الأقوال طريقاً لا الأفعال، والمزايدات السياسية نهجاً في الإعلام، لا المواقف الواضحة المُكرّسة بالتصويت في المؤسسات...



بكلامٍ واضحٍ موثَّق، جاء الردُّ اليوم على حفلة المزايدات، ولاسيما في موضوع التوطين الذي أُثير أخيراً. مزايداتٌ ترتفع وتيرتُها بإطّراد، مع تناقُص الأيام الفاصلة عن السادس من أيار، وقبلَه عن السابع والعشرين والتاسع والعشرين من نيسان، الموعدَيْن المحدَدين لاقتراع اللبنانيين في بلدان الانتشار.