باسيل من كفرعبيدا: نحن بحاجة الى اكثرية كي نتمكن من تحقيق سائر المشاريع التي تتم عرقلتها، من هنا اهمية التصويت للوائح التيار الوطني الحر

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زيارة الوزير باسيل الى بلدة كفرعبيدا

زار الوزير جبران باسيل بلدة كفرعبيدا وعقد لقاء عاما في قاعة رعية البلدة بحضور رئيس البلدية طنوس قيصر فغالي ومختار البلدة طوني رومانوس وقائد الدرك السابق العميد انطوان شكور والعميد شربل الفغالي.

بداية كلمة ترحيب من منسق التيار الوطني الحر في كفرعبيدا ميشال خوري، بعدها كلمة لرئيس البلدية طنوس فغالي شكر فيها الوزير على ما قدمه للبلدة في مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي.

بدوره اعتبر الوزير باسيل ان كل الذي تمكنا من تحقيقه هو بفضل القوة السياسية التي تعززت بانتخاب الرئيس القوي، والذي لم يتحقق الى الآن هو بسبب حاجتنا الى اكثرية كي نتمكن من تحقيق سائر المشاريع التي تتم عرقلتها، من هنا اهمية التصويت للوائح التيار الوطني الحر. واضاف، بعد زوال موجة المزايدات الانتخابية، وانتهاء الكيدية، اؤكد لكم ان المشاريع المتوقفة في الكهرباء وغيرها ستقر وفق الخطط التي وضعناها.

واعتبر باسيل ان ما يعيبونه علينا في لوائحنا النتخابية نحن نعتز به ونعتبره علامة قوة التيار في حضوره الفاعل على جميع الاراضي، وقدرته على تأليف لوائحه في الدوائر الخمسة عشرة.

وفي الختام وعد الوزير باسيل بحل مشكلة مرفأ الصيادين في كفرعبيدا بما يؤمن استمرار عمل العائلات وديمومة مصدر رزقهم.