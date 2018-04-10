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وقعا ضحيتين في ريفون!

10
APRIL
2018
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أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا بريدي قراراً بتوقيف شخص يدعى مازن (اسم مستعار) بتهمة النصب والإحتيال على شقيقين ضريرين "ط و ج .خ".

وفي تفاصيل القرار الذي حصل "رادار سكوب" على نسخة عنه، فإن "مازن" إستغل صلة القرابة التي تجمعه بالشقيقين ونصب عليهما مبلغ 150 الف دولار اميركي من خلال ايهامهما الدخول في مشروع مطعم.

وكان الشقيقان قد ادخرا مبلغاً كبيراً من المال خلال عملهما فقام "مازن" بإقناعهما بضرورة إستثمار المبلغ في مشروع مطعم في منطقة ريفون - كسروان.

وبعد أن حصل منهما على المبلغ قام بإستئجار محل كبير ووضع عقد الإيجار بإسمه وتصرف بباقي المبلغ.

وبعد فترة وحين حاول كلاهما الإستفسار عن المشروع لم يتمكنا من الوصول إلى المدعي عليه ولم يعد يجيب على هاتفه وتوارى عن الأنظار وفق معلومات "رادار سكوب".

فتقدم الشقيقان بشكوى امام القضاء المختص منذ سنوات قبل أن يصدر القرار الظني بتوقيفه خاصة انه لم يكتف بسرقة المبلغ فحسب بل قام بتزوير إمضائهما ووضع عقد الإيجار وغيرها من عقود الشراء والبيع بإسمه.

رادار سكوب

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