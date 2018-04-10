اجتماع تنسيقي لمرشحي الوطني الحر وحلفائه باسيل: سنكون كتلة واحدة داعمة للعهد ومشروعنا أولاً بناء الدولة

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عقد اجتماع تنسيقي لمرشحي التيار الوطني الحر وحلفائه في كل المناطق في مركز المؤتمرات والاجتماعات في سنتر طيار في سن الفيل، وتم البحث فيه بالنقاط التالية: الخطابالسياسي، الاعلام والإعلان الانتخابيين، التنافس الانتخابي، الماكينات الانتخابية، التمويل والنشاطات الانتخابية.

وتحدث رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في الاجتماع قائلاً "ان خطابنا السياسي مرتكز على اننا سنكون كتلة واحدة داعمة للعهد وسنكمل سوياً ككتلة وكجبهة. امامشروعنا فهو أولاً بناء الدولة، ثانياً ان نكون كتلة رئيس الجمهورية". وتطرق الى الإنجازات الكثيرة ان كان في مجلس النواب عبر اقتراحات القوانين التي قدمها نواب التيار الوطنيالحر وتكتل التغيير والاصلاح او عبر المشاريع التي قام بها وزراء التيار والتكتل المتعاقبين في مقابل من ينتقد ولا انجازات له، مؤكداً عرض كل هذه الانجازات قريباً.