بالفيديو - لقاء حاشد لأهالي بيروت مع المهندس فؤاد مخزومي

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لقاء حاشد جمع أهالي بيروت بدعوة من المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة الثانية خليل برمانا مع رئيس لائحة " لبنان حرزان " المهندس فؤاد مخزومي في مطعم لوس بمنطقة عين سعادة.

تحدث خلال اللقاء رئيس اللائحة المهندس مخزومي وحث المواطنين على إحداث التغيير المطلوب من خلال المشاركة الكثيفة في 6 آيار لأن لمجلس النواب المقبل دور كبير في إقرار التشريعات التي تساهم في تنمية العاصمة والمناطق على كل الصعد.

كما تحدث المرشح خليل برمانا داعياً الناخبين من أهل بيروت إلى عدم تفويت الفرصة والتراخي عن لعب دورهم الحقيقي في إيصال صوتهم لأن أصواتهم في القانون الجديد ستغير الواقع.