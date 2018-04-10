بالفيديو - حوت نادر في بحر لبنان!

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أصدرت جمعية "غرين ايريا" "Green Area" الدولية بيانا اليوم أشارت فيه إلى أنه "تم توثيق عبور حوت نادر قبالة شاطئ الناقورة في قضاء صور جنوب لبنان"، ولفتت إلى أن "عبوره يعتبر ظاهرة طبيعية، ولا يشكل أي تهديد لمرتادي البحر صيادين وهواة سباحة وغطس".

وبحسب بيان الجمعية، فقد "وثق الصياد حسين قصاب مشاهداته للحوت حين كان في رحلة صيد بين صور والناقورة قرابة الثانية بعد الظهر من يوم أمس، عندما فوجئ بحركة كبيرة وسط المياه غير بعيد من مركب الصيد، الأمر الذي أثار فضوله لمعرفة سبب هذه الحركة، فاقترب بالمركب ناحية مصدر الحركة، ففوجئ بحوت ضخم يسبح على سطح المياه، وبادر للتو إلى تصويره وتوثيق مروره في أكثر من شريط فيديو قصير".

وأشار البيان إلى أن ما "شد انتباه قصاب في أول الأمر شكل رأس الحوت ومقدم فمه ولونه الرمادي والبني ووجود بقعة بيضاء كبيرة عند منطقة البطن"، وقدر "طول الحوت بحوالى 17 مترا".

وأضاف: "للوقوف على نوع الحوت وخصائصه، توجهنا إلى الخبير في علوم الأحياء البحرية في الجامعة الأميركية في بيروت والاختصاصي في الأنواع الغازية البروفسور ميشال باريش"، فأشار إلى أنه "استند في تحديد نوع الحوت إلى ما ظهر في الفيديو المصور والذي أرسلناه اليه، وقال إن هذا الحوت ينتمي إلى نوع "هيركول شائع" Fin whale، وهو من فصيلة Balaenoptera physalus، يبلغ طوله الكلي من 15 إلى 19 مترا، وطوله الأقصى 24 مترا"، ولفت إلى أنه "كان طافيا على سطح المياه".

وتابع: "وبحسب باريش أيضا، يعيش بعيدا من الشاطئ، وبشكل أساسي في المياه العميقة، وعلى أعماق تراوح بين 400 و2500 متر، ويمكن أن يشاهد قرب الشاطئ، وهو ودود، وعادة ما يشاهد وحيدا أو في أزواج أو صحبة بضعة أفراد، ويتغذى على القشريات والأسماك الصغيرة، مؤكدا ان لا أهمية له في الصيد، ولافتا إلى أنه تنجم بعض حالات النفوق عن الارتطام بالسفن، أو الوقوع عرضا فريسة معدات الصيد".

وختم: "إنه موجود في البحر الأبيض المتوسط، وينتشر في غربه وأواسطه بشكل أساسي وعرضي، وهو في مياهه الأخرى، وثمة مجتمع متميز من نحو 10 آلاف من الأفراد البالغة مقيم في المتوسط، وهو عالمي الانتشار، ولكنه مهدد بشكل حاد جدا عالميا".