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اللواء عثمان وصفه بحبيب المتقاعدين خصوصا العسكريين.. كنعان بعد منحه وسام قدامى القوات المسلحة: اعاهدكم الاستمرار بحمل الامانة تجاه من يضحون من اجل لبنان

10
APRIL
2018
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استقبل النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في الجديدة وفدا من رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء عثمان عثمان منحه وسام الشرف لما قام به لمصلحة جميع المتقاعدين.

 

وقال اللواء عثمان بعد اللقاء: "حضرنا اليوم لنشكر حبيب المتقاعدين وموظفي الدولة النائب ابراهيم كنعان باسم رابطة قدامى القوى المسلحة والمجلس الوطني لقدامى الموظفين ومنتدى السفراء، وكرابطة نحن جزء من الاتحاد العربي للمحاربين القدامى الذب كلّفني بأن امنحه وسام الشرف من قبل الاتحاد".

 

اما كنعان فقال" يشرفني ان اكون بين هذه النخبة من لبنان، التي تكبرني بالموقع والمكانة والتضحية، وانا سعيد وفخور بأنني اديت واجبي تجاه من ضحوا من اجل الوطن".

 

اضاف" نضالي على مدى سنوات كان من اجل الدولة وبناءها فب شكل صحيح، لان الدولة التي لا تهتم بانسانها وشيخوخته، تقدم رسالة سلبية لمواطنيها وادارتها. ولا يمكن ان نقول لبنان اولا وننادي بالاصلاح، وتكون هناك مواد داخل الموازنة لمحاصرة المتقاعدين. فالمتقاعد ليس عدو المجتمع، وهو الذي خدم الدولة، وما قمت به هو اقل الواجب، برعاية دائمة من المتقاعد الاول للمؤسية العسكرية فخامة الرئيس ميشال عون، وهو رئيس كل اللبنانيين ويقف الى جانب حقوق جميع اللبنانيين".

 

وختم بالقول" اشكركم على هذا الوسام الذي هو شرف لي، واعاهدكم على الاستمرار بحمل الامانة بعد انتهاء مرحلة تجديد الثقة او نزعها في السادس من ايار، حيث نحتكم لرأي الناس ونحترمه، نحن من يؤدون التحية للبنان ولا نخفض رأسنا لاحد".

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